تعديل جديد على توقيت الحصص الصفية مع بدء شهر رمضان المبارك

وطنا اليوم _

قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات، إن الوزارة ستجري تعديلا جديدا على توقيت الحصص الصفية مع بدء شهر رمضان المبارك.

وأوضح حياصات، مساء السبت، أن الوزارة ما تزال مستمرة بتطبيق قرارها القاضي بتعديل موعد بدء الدوام في المدارس انسجامًا مع قرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، بحيث يكون الطابور الصباحي في المدارس عند الساعة 8:15 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30 صباحًا، فيما يبدأ الطابور للفترة المسائية عند الساعة 12:50 ظهرًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة 1 بعد الظهر، مشيرًا إلى أن العمل بهذا القرار سيستمر حتى بداية شهر رمضان المبارك.

وأكد حياصات أن وزارة التربية والتعليم أنهت جميع الاستعدادات في المدارس لاستقبال الطلبة في الفصل الدراسي الثاني، من حيث توفير الكتب المدرسية مع أول يوم من الفصل، إضافة إلى توفير وسائل التدفئة في الغرف الصفية، في ظل الظروف الجوية الباردة التي تؤثر على معظم مناطق المملكة.

وبيّن أن نحو 1.5 مليون طالب وطالبة سيستأنفون الدراسة اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، في 4081 مدرسة، موزعين على المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية.