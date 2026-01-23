العراق يدعو الدول الأوروبية لتسلّم مواطنيها من معتقلي تنظيم داعش

وطنا اليوم:دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية محمّد شياع السوداني الجمعة، في مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “دول العالم ولا سيّما دول الاتحاد الأوروبي” إلى استعادة مواطنيها من معتقلي تنظيم داعش الإرهابي بعد نقلهم من سوريا إلى العراق.

وجاء في بيان صدر عن مكتب السوداني أنه “شدّد على أهمية أن تضطلع دول العالم، ولاسيما دول الاتحاد الأوروبي بمسؤولياتها، وأن تتسلّم هؤلاء العناصر ممن يحملون جنسياتها، وضمان محاكمتهم ونيلهم الجزاء العادل”.

وأكّد العراق الخميس أنه سيبدأ الإجراءات القضائية بحقّ هؤلاء المعتقلين.