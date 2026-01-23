بنك القاهرة عمان
الأجواء الدافئة تدفع الأردنيين لمتنزهات وتلفريك عجلون

23 يناير 2026
وطنا اليوم:شهدت المناطق الشفا غورية بمحافظة عجلون، حركة سياحية نشطة من قبل الزوار زوارها من المحافظات الاخرى او السياحة الخليجة للاستمتاع بالأجواء الدافئة، مفترشين جنبات الطرق في وادي كفرنجة وراجب والسد وكركمه وعرجان للتمتع بالطبيعة الجميلة التي تكتسي حلة خضراء تزينها الوان الزهور البرية وشلالات المياه وجريان الاودية .
ويؤكد متنزهون أن الاجواء اللطيفة وقرب شهر رمضان المبارك وعطلة المدارس دفعهم للخروج اليوم الجمعة.
فقد شهدت مناطق راجب ومنتجعاتها وشلالات المياه فيها حركة سياحية نظرا للاجواء الدافئة والمناظر الطبيعية والينابيع التي تفجرت والاودية كواد الساخنة والصفصافة
كما شهدت منطقة سد كفرنجة ايضا تواجدا للزوار والمتنزهين في محيطه والمطل الذي يشرف عليه وشهدت مناطق الهاشمية كركمه وحلاوه والوهادنة المطلة على الاغوار حركة تنزه نشطة من قبل المواطنين وتوافدت أعداد كبيرة من العائلات إلى هذه المناطق وغيرها في عرجان واوصره حيث قام الزوار والمتنزهون بممارسة هواية التبقل بحثًا عن الأعشاب الطبية والغذائية التي نبتت بفعل الأمطار مثل اللوف والخبيزة والعكوب والعلت وغيرها كسلة غذائية من الطببعة .
وشهدت قلعه عجلون والتلفريك ومحمية غابات عجلون للمحيط الحيوي وموقعي مار الياس وسيدة الجبل في عنجره ومطاعم ومنتجعات ومتنزهات في هذه المناطق حركة نشطة من قبل الزوار نظرا للقيمة الدينية والتاريخية والبيئية التي تتمتع بها .
وطالب مهتمون بالشأن السياحي والبيئي، بضرورة الحفاظ على نظافة مواقع التنزه وعكس الوجه الحضاري للمحافظة التي تتمتع بميزات طبيعية وسياحية وبيئية جعلت منها نقطة جذب للباحثين عن الراحة والاستجمام بين أحضان الطبيعة الخلابة.
ودعا رؤساء لجان بلديات عجلون الكبرى وكفرنجة والشفا والعيون والجنيد إلى أهمية تكثيف جهود التوعية والحملات التي تساهم في غرس ثقافة حماية البيئة والحفاظ نظافتها تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للنظافة .


