23 يناير 2026
بلديات المملكة تزرع نحو 70 ألف شجرة ضمن حملة التشجير والتخضير

وطنا اليوم:زرعت 100 بلدية في المملكة من أصل 104 بلديات، اليوم الخميس، نحو 70 ألف شجرة، ضمن الحملة الوطنية للتشجير والتخضير التي تنفذها وزارة الإدارة المحلية، بالتشارك والتنسيق مع وزارتي الشباب والزراعة، وتستهدف زراعة أكثر من 250 ألف شجرة حرجية وظلّية في مختلف مناطق بلديات المملكة قبل نهاية شهر شباط المقبل.
وقالت وزارة الإدارة المحلية، إن الحملة تشمل جميع بلديات المملكة، حيث تكثف جهودها خلال الشهر الحالي والقادم، لغايات استدامة المزروعات، مستفيدة من الظروف المناخية الملائمة خلال فصل الشتاء، ولا سيما ارتفاع رطوبة التربة الناتجة عن الهطولات المطرية.
وأشارت الوزارة إلى استمرار الحملة خلال شهري كانون الثاني الحالي وشباط المقبل، بما يسهم في تعزيز فرص نجاح المزروعات، وترسيخ جذورها، وتقليل الحاجة إلى الري، انسجامًا مع التوجهات الوطنية لحماية البيئة وزيادة الرقعة الخضراء.
وشارك في غرس الأشجار، كوادر البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، والشؤون البلدية، إضافة إلى متطوعين من مراكز الشبابية، ومديريات الزراعة، ومديريات التربية، ومديرية الأمن العام، والجمعيات، والمجتمع المحلي، داعية الجميع للمشاركة في الحملة.
ووجهت الوزارة البلديات إلى زراعة الأشجار على جوانب الطرق الرئيسية والدائرية المحيطة بالمدن، لتشكيل ما يُعرف بـ”الحزام الأخضر”، مشددة على أهمية العناية بالمواقع المزروعة واستدامتها، وتوسيع الرقعة الخضراء، وتحسين المشهدين البيئي والحضري، والحد من آثار التغير المناخي


