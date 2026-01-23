بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الغذاء والدواء تغلق 3 مطاعم في أحد المولات لوجود حشرات

23 يناير 2026
الغذاء والدواء تغلق 3 مطاعم في أحد المولات لوجود حشرات

وطنا اليوم:أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ثلاثة مطاعم في أحد مراكز التسوق الكبرى “المولات” في العاصمة عمان، وذلك نتيجة رصد وجود حشرات داخلها.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أنها أحالت المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشددة على أن حملاتها الرقابية مستمرة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية بما فيها معايير مكافحة الحشرات والقوارض، مؤكدة عدم تهاونها مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني info@jfda.jo، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الملاك البرلماني دينا البشير 

21:21

عطاء الأب؛ بين الوهم والحقيقة

20:26

غضب في بروكسل بعد نشر ترمب محادثات خاصة مع قادة أوروبيين

20:19

موسم الحثيمة في الأردن يصل إلى ذروته

20:08

ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم

19:38

وكلاء السياحة تحذر من صفحات غير مرخصة تروّج للسفر وتعرّض المواطنين للاحتيال

19:35

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر القطري يوزعان وجبات على الأسر في غزة

19:32

نهار الوخيان يكتب : لماذا لا يتم تكريم سفراء بيت الشعر في امريكا

19:25

الحاجة … جديد الفنان عمر العبداللات

19:23

مياه الصرف الصحي تغرق منازل شرقي إربد وتجبر سكانا على الإخلاء

19:21

العفو العام مطلبٌ شعبي

19:19

هشام المصري يكتب: أين متقاعد الضمان الاجتماعي من غلاء الأسعار؟

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026