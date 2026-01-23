الغذاء والدواء تغلق 3 مطاعم في أحد المولات لوجود حشرات

وطنا اليوم:أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ثلاثة مطاعم في أحد مراكز التسوق الكبرى “المولات” في العاصمة عمان، وذلك نتيجة رصد وجود حشرات داخلها.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أنها أحالت المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشددة على أن حملاتها الرقابية مستمرة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية بما فيها معايير مكافحة الحشرات والقوارض، مؤكدة عدم تهاونها مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء.

ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني info@jfda.jo، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)