عاصفة ثلجية سيبيرية تضرب شمال سوريا وتمتد إلى العراق

وطنا اليوم:دق المختصون الجويون في مركز “طقس العرب” ناقوس الخطر بشأن تطورات متسارعة على حالة الطقس في المنطقة، متوقعين وصول “عاصفة ثلجية سريعة التأثير”، ناتجة عن تمركز كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة.

وأفادت التقارير الصادرة، مساء يوم الخميس، أن نتائج نماذج المحاكاة الحاسوبية المشغلة لدى المركز ترجح تأثر الأجزاء الشمالية من سوريا والعراق بأحوال جوية غير مستقرة وقاسية، تبدأ فعليا اعتبارا من ساعات مساء وليل الخميس/الجمعة.

سوريا: الثلوج تغطي الحدود التركية والمدن الرئيسة

وبحسب التحليل الجوي، فإن توضع الكتلة الهوائية السيبيرية فوق المنطقة سيؤدي إلى هبوب عاصفة ثلجية تشمل مناطق واسعة.

المناطق المستهدفة: تشير الخرائط إلى أن الثلوج ستشمل عدة مناطق شمالية، أبرزها: (مرتفعات الساحل السوري، أجزاء من محافظة حلب، الرقة، دير الزور، ومدينة القامشلي).

بؤرة الكثافة: ستتركز قوة العاصفة بشكل خاص في الأجزاء المحاذية للشريط الحدودي مع تركيا.

التأثير على الحياة: يتوقع تساقط الثلوج بكثافة لعدة ساعات متواصلة؛ مما سيؤدي بلا شك إلى حدوث تراكمات ثلجية ملحوظة قد تتسبب في إعاقة مظاهر الحياة العامة، وإغلاق الطرق، وعرقلة حركة التنقل بين المدن والأرياف.

الجمعة: العاصفة تزحف نحو شمال العراق

ولن يتوقف تأثير المنخفض عند الحدود السورية، إذ تشير التوقعات إلى امتداد هذه الظروف الجوية القطبية خلال ساعات نهار يوم غد الجمعة لتضرب عمق الأراضي العراقية.

إقليم كردستان: سيكون المسرح الرئيس للفعالية الجوية في العراق، حيث يتوقع تساقط ثلوج كثيفة ومتراكمة على أغلب المرتفعات الجبلية الشمالية. وحذر “طقس العرب” من أن التأثيرات قد تكون معيقة للحياة العامة في تلك المناطق الوعرة.

باقي المحافظات العراقية: لن تكون بعيدة عن حالة عدم الاستقرار، حيث تسود أجواء باردة تترافق مع هطول الأمطار وزخات من البرد. ولم يستبعد المختصون أن تكون الأمطار ممزوجة بالثلوج أحيانا في بعض المناطق الوسطى، خاصة مع ساعات الليل والصباح الباكر.

تحذيرات وتوصيات

أمام هذه المعطيات، يهاب بالمواطنين في المناطق المذكورة (شمال سوريا وشمال العراق) ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن الطرق التي قد تشهد انغلاقات بسبب التراكمات الثلجية، مع ضرورة تأمين وسائل التدفئة المناسبة نظرا للانخفاض الحاد في درجات الحرارة المرافق للكتلة السيبيرية.

وأعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الخميس، أن الأحوال الجوية وتساقط الثلوج أدت إلى إغلاق أو إعاقة عدد من الطرق في عدة محافظات سورية، مع استمرار كافة الطرق الأخرى في سريان حركة المرور بشكل طبيعي.

وأوضحت فرق الدفاع المدني في الوزارة، في تقرير لحالة الطرق حتى الساعة الخامسة مساءً، أن أبرز الطرق المتأثرة هي:

في محافظة ريف دمشق: طريق معلولا سالك بصعوبة، بينما أُغلقت كافة الطرق المؤدية إلى بلودان.

في محافظة اللاذقية: أُغلقت الطرق المؤدية إلى بيت ياشوط وطريق رأس الشعرة-بيت ياشوط وطرق محيط الصلنفة.

في محافظة إدلب: أُغلقت طريق كفرتخاريم-جبل السماق والطرق المؤدية إلى حارم والطريق الواصل بين مخيمات صلوة والتوبة، وجارٍ العمل على فتحها.

في محافظة حلب: أُغلقت عدة طرق رئيسية منها راجو-الشيخ وقدا وبلبل-عفرين ودارة عزة-الشيخ بركات وجميع الطرق المؤدية إلى الشيخ حديد وطريق اعزاز-معرين، وجارٍ العمل على فتحها.

في محافظة حماة: أُغلقت طريق النهر البارد-بيت ياشوط.

وناشدت الوزارة جميع السائقين عدم التنقل إلا للضرورة القصوى بسبب ظروف الانزلاق الخطرة وتشكل الجليد، متمنية السلامة للجميع.