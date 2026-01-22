إرسال 6 ملايين رسالة خلوية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

وطنا اليوم:قالت وزارة البيئة، إن الحكومة تطلق مواد توعوية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات على 128 لوحة رقمية في العاصمة عمّان، إضافة إلى 10 لوحات في العقبة و300 لوحة داخل باصات عمّان و26 لوحة سيتم تركيبها على الجسور وجوانب الطرق في المحافظات.

ولفتت الوزارة الخميس، النظر إلى أن الحملة تشمل إرسال 6 ملايين رسالة خلوية حتى نهاية شهر كانون الثاني الحالي، إضافة إلى إرسال رسائل توعوية على البريد الإلكتروني الحكومي من خلال تطبيق (سند) وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأشارت الوزارة إلى أن المواد التوعوية ستبث على 6 قنوات إذاعية، إضافة لنشر الرسائل التوعوية على مواقع التواصل الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية الشريكة والجمعيات البيئية والمجتمع المحلي والمواقع الإخبارية الإلكترونية والناشطين البيئيين.

وأطلقت الحكومة الشهر الحالي، البرنامج التنفيذي الوطني لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، في خطوة تعكس التزاما وطنيا شاملا بحماية الصحة العامة والبيئة من خلال تحسين مستوى النظافة العامة في مختلف محافظات المملكة.

ويرتكز البرنامج التنفيذي على أربعة محاور رئيسة تعالج ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات من خلال منظومة شاملة من الإجراءات التنظيمية والفنية والرقابية والتوعوية، والتي صُممت بناءً على تقييم واقعي للاحتياجات والتحديات في مختلف المناطق، ويعتمد على نهج شامل يقوم على التكامل بين السياسات البيئية والتنموية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على الموارد وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية، وخفض كلفة إدارة النفايات وتحفيز الاقتصاد الدائري.

وزير البيئة رئيس اللجنة التوجيهية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، أيمن سليمان، اكد إن البرنامج التنفيذي يشمل إطلاق نظام إلكتروني خاص للمخالفات البيئية تضم تركيب كاميرات منها 50 في عمّان و250 في بقية المحافظات وستكون متحركة، موضحا أن قيمة المخالفات تتراوح من 50 إلى 500 دينار.

توزيع كاميرات رصد مخالفات النظافة في الأردن:

الزرقاء 20 كاميرا

بني عبيد 10 كاميرات

الرصيفة 15 كاميرا

الجيزة10 كاميرات

حسبان 4 كاميرات

الرمثا 10 كاميرات

اربد الكبرى 20 كاميرا

السلط الكبرى 15 كاميرا

عمان 50 كاميرا

مأدبا 15 كاميرا