الطاقة: انخفاض مبيعات المشتقات النفطية خلال 2025

وطنا اليوم:بلغت كميات مبيعات المشتقات النفطية خلال العام الماضي 3572.8 مليون لتر، مقارنة بـ 3645 مليون لتر خلال عام 2024 ، بنسبة انخفاض بلغت 2.0 بالمئة.

وبحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، انخفضت كميات مبيعات بنزين (90) من 1588.4 مليون لتر إلى 1509.0 مليون لتر، بنسبة انخفاض 5.0 بالمئة، في حين ارتفعت مبيعات البنزين (95) من 148.9 إلى 161.0 مليون لتر، بنسبة ارتفاع 8.1 بالمئة، وارتفعت مبيعات السولار من 1805.9 إلى 1822.2 مليون لتر، بنسبة ارتفاع 0.9 بالمئة، في حين انخفضت مبيعات الكاز من 102.5 إلى 80.6 مليون لتر، بنسبة انخفاض 21.4 بالمئة.