بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إدارة السير: خطة مرورية في أماكن التسوق والتجمعات

22 يناير 2026
إدارة السير: خطة مرورية في أماكن التسوق والتجمعات

وطنا اليوم:أعلنت إدارة السير عن خطة مرورية شاملة لتنظيم الحركة في مختلف مناطق المملكة، لا سيما في مراكز التسوق وأماكن التجمعات مساءً.
وقال النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير، لإذاعة الامن العام إنّه يتوقع حركة مرورية نشطة جدًا في أيام نهاية الأسبوع الثلاث، مادفع لوضع خطة مرورية.
ودعا المواطنين السائقين إلى الالتزام بإرشادات والابتعاد عن المخالفات الخطرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الملاك البرلماني دينا البشير 

21:21

عطاء الأب؛ بين الوهم والحقيقة

20:26

غضب في بروكسل بعد نشر ترمب محادثات خاصة مع قادة أوروبيين

20:19

موسم الحثيمة في الأردن يصل إلى ذروته

20:08

ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم

19:38

وكلاء السياحة تحذر من صفحات غير مرخصة تروّج للسفر وتعرّض المواطنين للاحتيال

19:35

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر القطري يوزعان وجبات على الأسر في غزة

19:32

نهار الوخيان يكتب : لماذا لا يتم تكريم سفراء بيت الشعر في امريكا

19:25

الحاجة … جديد الفنان عمر العبداللات

19:23

مياه الصرف الصحي تغرق منازل شرقي إربد وتجبر سكانا على الإخلاء

19:21

العفو العام مطلبٌ شعبي

19:19

هشام المصري يكتب: أين متقاعد الضمان الاجتماعي من غلاء الأسعار؟

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026