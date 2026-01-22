إدارة السير: خطة مرورية في أماكن التسوق والتجمعات

وطنا اليوم:أعلنت إدارة السير عن خطة مرورية شاملة لتنظيم الحركة في مختلف مناطق المملكة، لا سيما في مراكز التسوق وأماكن التجمعات مساءً.

وقال النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير، لإذاعة الامن العام إنّه يتوقع حركة مرورية نشطة جدًا في أيام نهاية الأسبوع الثلاث، مادفع لوضع خطة مرورية.

ودعا المواطنين السائقين إلى الالتزام بإرشادات والابتعاد عن المخالفات الخطرة.