بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الزراعة : تشغيل طائرات درون لمراقبة الاعتداءات الحرجية

22 يناير 2026
الزراعة : تشغيل طائرات درون لمراقبة الاعتداءات الحرجية

وطنا اليوم:أكد مساعد الأمين العام للحراج والمراعي في وزارة الزراعة المهندس خالد القضاة، أن محافظتي جرش وعجلون تسجلان أعلى نسب الاعتداءات على الغابات، مشيرًا إلى أن كوادر الغابات في الوزارة تزيد عن 600 فرد ما بين بواب وطوافين ومهندسين.
وأوضح القضاة خلال حديث اذاعي اليوم الخميس أن عدد طوافي الحراج غير متكافئ مع المساحات الواسعة للغابات، ما يشكل تحديًا في الرقابة، لافتًا إلى وجود دوريات منتظمة لمتابعة حركة الدخول والخروج من المناطق الحرجية.
وبيّن أن هناك تعاونًا مشتركًا مع الإدارة الملكية لحماية البيئة من خلال غرف عمليات مشتركة، يتم فيها تشغيل طائرات “درون” في المناطق الساخنة، إضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة في بعض المواقع.
وأشار إلى أن الاعتداءات تتنوع ما بين تجار يعملون بالسر ويقومون ببيع الكميات للمواطنين أو لتجار آخرين، إضافة إلى اعتداءات فردية من بعض المواطنين.
وفيما يتعلق بالتشجير، قال القضاة إن الوزارة أطلقت خطة لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات، تم إنجاز موسمين منها، ويجري العمل حاليًا في الموسم الثالث. كما أعلن عن إطلاق حملة تشجير اليوم بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية ووزارة الشباب من منتزه الرصيفة الوطني، حيث سيتم زراعة أكثر من 6 آلاف شجرة في الموقع.
وأضاف أن مشاتل وزارة الزراعة توزع سنويًا نحو مليون شجرة، بهدف تعزيز المناعة البيئية وزيادة كثافة الغطاء الأخضر في مختلف مناطق المملكة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الملاك البرلماني دينا البشير 

21:21

عطاء الأب؛ بين الوهم والحقيقة

20:26

غضب في بروكسل بعد نشر ترمب محادثات خاصة مع قادة أوروبيين

20:19

موسم الحثيمة في الأردن يصل إلى ذروته

20:08

ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم

19:38

وكلاء السياحة تحذر من صفحات غير مرخصة تروّج للسفر وتعرّض المواطنين للاحتيال

19:35

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر القطري يوزعان وجبات على الأسر في غزة

19:32

نهار الوخيان يكتب : لماذا لا يتم تكريم سفراء بيت الشعر في امريكا

19:25

الحاجة … جديد الفنان عمر العبداللات

19:23

مياه الصرف الصحي تغرق منازل شرقي إربد وتجبر سكانا على الإخلاء

19:21

العفو العام مطلبٌ شعبي

19:19

هشام المصري يكتب: أين متقاعد الضمان الاجتماعي من غلاء الأسعار؟

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026