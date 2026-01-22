أجواء غائمة وباردة وأمطار متوقعة تؤثر على الأردن الخميس

وطنا اليوم:يتأثر الأردن خلال الأيام المقبلة بأجواء باردة، مع تغيّر تدريجي في الحالة الجوية بين الاستقرار النسبي وعودة فرص الهطول المطري على فترات.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، فإن الأجواء تكون الخميس غائمة بوجه عام وباردة في أغلب المناطق، ويكون الطقس مائلا قليلا للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتوقعت هطول أمطار خفيفة ومتقطعة في شمال ووسط المملكة، ترافقها رياح جنوبية شرقية نشطة، مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وقالت إن تحسنا نسبيا يطرأ على الحرارة الجمعة، إذ ترتفع بشكل ملموس مع بقاء الطقس باردا في أغلب المناطق ومائلا قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة لهطول زخات مطرية متفرقة في ساعات الصباح الباكر بأجزاء من المملكة، قد يصحبها في شمال وشرق المملكة الرعد أحيانًا، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتنخفض درجات الحرارة قليلًا السبت مقارنة باليوم السابق، ويسود طقس بارد في أغلب المناطق، ويكون لطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفرصة بعد الظهر لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا.

تميل الأجواء الأحد إلى الاستقرار النسبي، ويكون الطقس باردا في أغلب المناطق، ومائلا قليلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، فيما تسود أجواء باردة ليلًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وحذرت إدارة الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن احتمال الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

ودعت إلى متابعة التحديثات الدورية وأخذ التحذيرات الصادرة بعين الاعتبار، خاصة في ساعات الصباح الباكر والليل.