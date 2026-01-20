بنك القاهرة عمان
ضبط مركبة محملة بأكثر من طنين من الأحطاب الحرجية الخضراء في عجلون

20 يناير 2026
ضبط مركبة محملة بأكثر من طنين من الأحطاب الحرجية الخضراء في عجلون

وطنا اليوم:ضبطت كوادر حراج منطقة “جنيد”، بالتعاون مع المباحث البيئية، والشرطة البيئية، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة،يوم الثلاثاء، مركبة شحن محملة بكمية من الأحطاب الحرجية في محافظة عجلون.
وأفاد مصدر بأن الكمية المضبوطة قدرت بأكثر من طنين، حيث تبين بعد الكشف عليها أنها أحطاب خضراء ناتجة عن عمليات قطع حديثة لأشجار حرجية.
وأشارت المصادر إلى أنه تم التحفظ على المركبة والشخص المعني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة وفق الأصول.
هذا ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو اعتداءات قد تتعرض لها الغابات


