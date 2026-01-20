ترامب يهدد ماكرون برسوم طائلة إن لم يقبل الانضمام إلى مجلس السلام في غزة

وطنا اليوم:هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين إن رفض الانضمام إلى مجلس السلام في غزة.

وقبل توجهه إلى دافوس في سويسرا، حيث يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد على أهمية جزيرة غرينلاند بالنسبة لبلاده.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الثلاثاء، “سأتحدث عن غرينلاند مع عدد من القادة في دافوس”.

كما شدد على أن الجزيرة القطبية التابعة للدنمارك “مهمة جداً لأميركا”، مضيفاً “لا أحد يستطيع حماية غرينلاند”.

إلى ذلك، أشار إلى أن القادة الأوروبيين لن “يتصدّوا بشدة” لمحاولته شراء الجزيرة القطبية.

أما عن رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته للمشاركة في مجلس سلام غزة، فقال:” لا أحد يهتم به”

وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت نقلا عن مصدر مقرب من ماكرون أن فرنسا تعتزم رفض دعوة ترامب للانضمام إلى المجلس.

ونقلت الوكالة عن ترامب قوله: “سأفرض رسوما جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين، وعندها سينضم ماكرون إلى مجلس السلام”.

يذكر أن مجلس السلام أسس للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، فيما لا يشير ميثاقه إلى غزة، بل يمنحه تفويضا أوسع لحل النزاعات في مختلف أنحاء العالم.

وأظهرت مسودة لميثاق المجلس نشرتها وسائل إعلام غربية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه دعوات إلى نحو 60 دولة للانضمام إلى المجلس مشترطا دفع مليار دولار نقدا للعضوية لأكثر من 3 سنوات، فيما عضوية المجلس لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ، على أن تكون قابلة للتجديد بقرار من الرئيس الأمريكي.

وهذا القيد الزمني لا يسري على الدول التي تسهم بمبلغ يفوق مليار دولار خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز التنفيذ، فيما رشحت أنباء عن مصادر مقرّبة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس “لا تنوي قبول” الدعوة الأمريكية للانضمام إلى المجلس.

وأعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى المجلس، وقال: “نبحث هذا الاقتراح وسنجري اتصالات مع الجانب الأمريكي لاستيضاح الحيثيات”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى المجلس حسب موقع “واللا” الإسرائيلي، فيما دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى إلغاء خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة واصفا إياها بأنها “سيئة لدولة إسرائيل”.