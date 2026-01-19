أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف

وطنا اليوم _

بقلوب ٍمؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، ينعى مدير عام مستشفى الجامعة الأردنيّة الأستاذ الدكتور نادر البصول، وأسرة المستشفى الطبيّة والإداريّة، فقيدها الكبير الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف، المدير العام الأسبق للمستشفى، وأحد القامات الطبيّة والأكاديميّة التي أسهمَت في بناء صرح المستشفى والارتقاء برسالته الإنسانيّة والعِلميّة.

لقد كان الراحلُ أستاذًا مخلصًا وقائدًا حكيمًا، حملَ رسالة الطب بعِلمٍ راسخٍ وضميرٍ حي، حرِصَ على مصلحةِ طلبتهِ ومرضاه والمؤسّسةِ التي أحبّها وخدَمها بإخلاص، وكان من الروّاد الذين أدخلوا جراحات البطن الكبرى إلى مستشفى الجامعة الأردنيّة، وأسهمَ في تأسيس برنامج الإقامة في الجراحة العامة، فكانَ لهُ الفضل في تخريج أجيالٍ من الجرّاحين الذين يواصلونَ اليومَ مسيرتَهُ.

وإذ تستذكِرُ أسرة المستشفى مسيرتَهُ الحافِلة في إدارة المستشفى وعمادته لكلية الطب وإدارة قسم الجراحة العامة، فإنّها تستحضِرُ نموذجًا للقائد الذي جمَعَ بينَ الانضباط والإنسانيَة، وبين الحزمِ والقيم الأخلاقيّةِ الرفيعة.

وبرحيل الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف، تفقد أسرة المستشفى أحدَ أعمدتها وبُناة مسيرتِها، غيرَ أنّ حضورَهُ سيبقى حيًّا في ذاكرة المكان، وفي ضمائر من عمِلوا معه، وفي أيدي الأطباء الذين تتلمذوا على يديه، وسيبقى اسمُه مقترِنًا بالعطاءِ والنزاهةِ والالتزام برسالة الطب السامية.

سائلينَ الله أن يتغمّدهُ بواسع رحمتِه، وأن يُسكِنَهُ فسيحَ جنّاتِه، وأن يُلهِمَ أهلَهُ وذويه ومُحبّيه جميلّ الصبرِ وحُسنَ العزاء.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.