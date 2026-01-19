بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. وفيات

أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف

19 يناير 2026
أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف

وطنا اليوم _

بقلوب ٍمؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، ينعى مدير عام مستشفى الجامعة الأردنيّة الأستاذ الدكتور نادر البصول، وأسرة المستشفى الطبيّة والإداريّة، فقيدها الكبير الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف، المدير العام الأسبق للمستشفى، وأحد القامات الطبيّة والأكاديميّة التي أسهمَت في بناء صرح المستشفى والارتقاء برسالته الإنسانيّة والعِلميّة.

لقد كان الراحلُ أستاذًا مخلصًا وقائدًا حكيمًا، حملَ رسالة الطب بعِلمٍ راسخٍ وضميرٍ حي، حرِصَ على مصلحةِ طلبتهِ ومرضاه والمؤسّسةِ التي أحبّها وخدَمها بإخلاص، وكان من الروّاد الذين أدخلوا جراحات البطن الكبرى إلى مستشفى الجامعة الأردنيّة، وأسهمَ في تأسيس برنامج الإقامة في الجراحة العامة، فكانَ لهُ الفضل في تخريج أجيالٍ من الجرّاحين الذين يواصلونَ اليومَ مسيرتَهُ.

وإذ تستذكِرُ أسرة المستشفى مسيرتَهُ الحافِلة في إدارة المستشفى وعمادته لكلية الطب وإدارة قسم الجراحة العامة، فإنّها تستحضِرُ نموذجًا للقائد الذي جمَعَ بينَ الانضباط والإنسانيَة، وبين الحزمِ والقيم الأخلاقيّةِ الرفيعة.

وبرحيل الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف، تفقد أسرة المستشفى أحدَ أعمدتها وبُناة مسيرتِها، غيرَ أنّ حضورَهُ سيبقى حيًّا في ذاكرة المكان، وفي ضمائر من عمِلوا معه، وفي أيدي الأطباء الذين تتلمذوا على يديه، وسيبقى اسمُه مقترِنًا بالعطاءِ والنزاهةِ والالتزام برسالة الطب السامية.

سائلينَ الله أن يتغمّدهُ بواسع رحمتِه، وأن يُسكِنَهُ فسيحَ جنّاتِه، وأن يُلهِمَ أهلَهُ وذويه ومُحبّيه جميلّ الصبرِ وحُسنَ العزاء.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
09:15

حريق هائل بمركز تجاري يودي بحياة العشرات في باكستان

09:10

ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

20:50

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

20:50

بلدية جرش: تركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

20:37

رجال وقفوا على الثغور لن يخافوا القبور

20:30

صحة غزة: وفاة رضيعة بـ البرد .. وحصيلة الشهداء تتجاوز 71.5 ألفا

20:23

ياسمين عبد العزيز غاضبة تتوعد.. والسبب صورة

20:20

جلالة الملك في إربد… إربد الخير والإنجاز المتواصل

20:16

عائلة اللواء إبراهيم الصرايرة ترفض استقبال السفير الأميركي في بيت العزاء

20:12

أموال وأراض.. الكشف عن هدايا الحكومة للاعبي السنغال

19:44

الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

19:40

الصناعة والتجارة: لدينا فائض في إنتاج الدجاج والأسعار مستقرة

وفيات
مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 20 – 1 – 2026الباشا ابراهيم محمد خلف الصرايره في ذمة الله