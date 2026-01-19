للعام الرابع على التوالي.. سكان الصين في تراجع والعدد يهبط لـ 1.405 مليار

وطنا اليوم:سجل عدد سكان الصين تراجعا للعام الرابع على التوالي في عام 2025، في مؤشر يعكس تسارع التحديات الديموغرافية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط تحذيرات خبراء من أن هذا الاتجاه مرشح للاشتداد خلال السنوات المقبلة.

وتيرة انخفاض متسارعة

وقال المكتب الوطني للإحصاء: إن إجمالي عدد سكان الصين انخفض خلال عام 2025؛ ليصل إلى نحو 1.405 مليار نسمة، مشيرا إلى أن وتيرة التراجع كانت أسرع مقارنة بعام 2024.

أسباب العزوف عن الإنجاب

ويرجع خبراء هذا الانخفاض المستمر إلى عدة عوامل، أبرزها: تراجع معدلات المواليد، وارتفاع متوسط العمر، وتغير أنماط الحياة، إضافة إلى الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي تدفع الكثير من الأزواج إلى تأجيل الإنجاب أو العزوف عنه.

مخاوف اقتصادية

ويثير هذا المسار الديموغرافي مخاوف واسعة بشأن مستقبل سوق العمل، والنمو الاقتصادي، ونظام الرعاية الاجتماعية في الصين، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تشجيع الإنجاب عبر حوافز وسياسات جديدة، لم تحقق حتى الآن نتائج ملموسة