بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

قفزة قياسية جديدة على أسعار الذهب.. عيار 21 يصل إلى 94.70 دينارا للغرام

19 يناير 2026
قفزة قياسية جديدة على أسعار الذهب.. عيار 21 يصل إلى 94.70 دينارا للغرام

وطنا اليوم:سجّل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الاثنين، مستوى قياسيا جديدا ليصل إلى 94.70 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 91.10 دينارا لجهة الشراء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 108.30 و84.40 و63.80 دينارا على الترتيب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:20

زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا بالوكالة إلى الولايات المتحدة

09:15

حريق هائل بمركز تجاري يودي بحياة العشرات في باكستان

09:10

ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

20:50

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

20:50

بلدية جرش: تركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

20:37

رجال وقفوا على الثغور لن يخافوا القبور

20:30

صحة غزة: وفاة رضيعة بـ البرد .. وحصيلة الشهداء تتجاوز 71.5 ألفا

20:23

ياسمين عبد العزيز غاضبة تتوعد.. والسبب صورة

20:20

جلالة الملك في إربد… إربد الخير والإنجاز المتواصل

20:16

عائلة اللواء إبراهيم الصرايرة ترفض استقبال السفير الأميركي في بيت العزاء

20:12

أموال وأراض.. الكشف عن هدايا الحكومة للاعبي السنغال

19:44

الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

وفيات
مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 20 – 1 – 2026أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف