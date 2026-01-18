بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مقترح نيابي لإعادة عطلة الإسراء والمعراج

39 ثانية ago
مقترح نيابي لإعادة عطلة الإسراء والمعراج

وطنا اليوم:قدّم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية اقتراحًا برغبة إلى رئاسة المجلس، دعا فيه إلى العودة عن القرار الحكومي الصادر عام 2005، والقاضي بإلغاء تعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في المملكة في يوم ذكرى الإسراء والمعراج.
وأكد عطية في اقتراحه، المستند إلى أحكام المواد (140، 141، 142، 143) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن هذه المناسبة تمثل محطة مركزية في السيرة النبوية الشريفة، وتحمل أهمية دينية خاصة في العقيدة الإسلامية، فضلًا عن ارتباطها المباشر بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وأشار إلى أن مبررات قرار الإلغاء لا يمكن أن تكون أقوى من العودة إلى تعطيل الدوائر الرسمية في هذه المناسبة العظيمة، لما تحمله من رمزية دينية ووطنية للأردن، خاصة في ظل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وبيّن عطية أن إحياء هذه الذكرى على نطاق وطني رسمي يُعد رسالة سياسية ودينية في مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس، وما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وانتهاكات يومية ممنهجة.
وأضاف أن إعادة العطلة تأتي أيضًا استجابة للرأي العام، في ظل ما شهده الشارع الأردني من تذمر شعبي ونقابي عقب إلغاء العطلة، واعتبار ذلك تقليلًا من شأن مناسبة دينية ذات مكانة راسخة في وجدان الأردنيين.
وشدد عطية على أن الحفاظ على المناسبات الدينية الأساسية يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وإبراز الدور الديني والتاريخي للأردن في القدس، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:35

الرؤية والأداء في أعمال رمضان الرواشدة الروائية رسالة ماجستير في جامعة مؤتة

19:29

الغذاء والدواء: لم نسجل حالات تسمم بحليب الأطفال

19:23

البكار: الوزارة تحدّث منظومة التفتيش لتعزيز الحوكمة في سوق العمل

19:20

الاقتصاد والاستثمار النيابية تشرع بمناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025

19:14

الشرع يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قسد ودمجها بالجيش السوري

19:06

الحكومة: سنعمل لتحقيق أولويات المرحلة الثانية من تحديث القطاع العام

17:50

الحطاب

16:40

ضبط ٢٤ اعتداء على شبكات المياه في المفرق

16:35

اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ أعمالها برئاسة علي شعث

16:23

الفراية يهنئ الباشا غالب الموازرة بحصول ابنته على درجة الدكتوراه

15:57

تعرض للرشق بالقوارير .. سبيد يثير جدلا واسعا خلال زيارته للجزائر

15:45

الأوقاف تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج

وفيات
وفيات الأحد 18 – 1 – 2026وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026