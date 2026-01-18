الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي ويدعو للابتعاد عن مجاري السيول

وطنا اليوم:يتأثر الأردن، يوم الأحد، بحالة من التقلبات الجوية، حيث تشير التوقعات إلى تساقط زخات من المطر تبدأ اعتبارا من ساعات الظهر.

ويكون الطقس نهار اليوم غالبا غائما، مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 11 درجة مئوية، وهي مشابهة لمعدلات يوم أمس.

وتبدأ الأجواء غائمة جزئيا في الصباح، لتتحول إلى ماطرة خلال فترة العصر، مع استمرار فرص هطول زخات الأمطار ليلا، حيث تستقر درجة الحرارة الصغرى عند 7 درجات مئوية.

الى ذلك حذرت مديرية الأمن العام من المنخفض الجوي المؤثر على المملكة الأحد والاثنين، والذي تشير النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة إلى أنه سيترافق مع هطولات مطرية قد تكون غزيرة أحيانا في شمال المملكة تمتد تدريجيا إلى المناطق الوسطى والشرقية ومع ساعات المساء تصل إلى المناطق الجنوبية الغربية، وقد يصحبها الرعد وتساقط للبَرَد.

وأكدت المديرية ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية واتباع السلوك الآمن للحدّ من الحوادث بمختلف أشكالها، مشددة على أهمية الابتعاد عن جوانب الأودية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة خاصة في شمال المملكة، وعدم المجازفة بقطع تجمعات المياه سواء سيراً على الأقدام أو بوساطة المركبات، لما تشكله من خطر حقيقي على الأرواح والممتلكات.

ودعت المديرية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في أثناء القيادة على الطرق التي تشهد هطولات مطرية، بسبب الانزلاقات وتدني مدى الرؤية، كما أكدت ضرورة تفقد قنوات تصريف مياه الأمطار وصيانتها للحد من ارتفاع منسوب المياه ودهمها للمنازل، إلى جانب أهمية توفير مضخات شفط المياه خاصة في المنازل الواقعة تحت منسوب الشارع.

وفيما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة، شددت مديرية الأمن العام على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، وعدم تزويد المدافئ بالوقود وهي مشتعلة، أو تركها تعمل في أثناء النوم، مع الحرص على توفير التهوية المناسبة للمنازل بشكل مستمر، وعدم استخدام مواقد الحطب لغايات التدفئة، تجنباً لحالات الاختناق أو الحرائق.

وأكدت جاهزية كوادرها للتعامل مع أي طارئ، وداعية المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة.