الأغذية العالمي يوزّع 6.25 مليون وجبة مدرسية في الأردن خلال الفصل الأول

وطنا اليوم:وزّع برنامج الأغذية العالمي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أكثر من 6.25 مليون وجبة مدرسية صحية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025–2026، استفاد منها قرابة 115 ألف طالب وطالبة في المخيمات والمجتمعات المستضيفة في مختلف محافظات المملكة.

وبحسب تقرير لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، شمل البرنامج تقديم وجبات غذائية متكاملة داخل المدارس، إلى جانب توزيع نحو 800 طن متري من ألواح التمر المدعّمة، وصلت إلى ما يقارب 400 ألف طالب في المدارس الواقعة داخل المجتمعات المحلية.

وأكد البرنامج أن التغذية المدرسية ستُستأنف مع بدء الفصل الدراسي الثاني في الأول من شباط 2026، ضمن جهوده الرامية إلى دعم التحصيل الدراسي، وتحسين الوضع التغذوي للأطفال، خصوصًا في المناطق الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية والإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن برامج التغذية والتعليم تُنفذ في ظل تحديات تمويلية متزايدة يواجهها برنامج الأغذية العالمي في الأردن، حيث تبلغ الاحتياجات التمويلية الصافية للبرنامج خلال الفترة من كانون الثاني حتى حزيران 2026 قرابة 51.4 مليون دولار، ضمن متطلبات إجمالية تُقدر بـ 169.5 مليون دولار لعام 2026.

وبيّن التقرير أن النقص في التمويل لا يقتصر على برامج الإغاثة فقط، بل ينعكس على برامج الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية التي تُعد من الركائز الأساسية للاستثمار في رأس المال البشري، خاصة بين الأطفال من اللاجئين والأسر الأردنية الأشد فقرًا.

وينفذ برنامج التغذية المدرسية ضمن الخطة الاستراتيجية القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن للأعوام 2023–2027، التي تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على توفير برامج تغذية مستدامة للأطفال في البيئات الهشة.