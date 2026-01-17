بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الامن العام : وفاة أب وطفليه غرقاً في بركة زراعية في لواء الجيزة

17 يناير 2026
الامن العام : وفاة أب وطفليه غرقاً في بركة زراعية في لواء الجيزة

وطنا اليوم _

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني مادبا تتعامل الان مع حادثة غرق لثلاثة أشخاص اب وبلغ من العمر ( ٥٣) عام وطفليه ويبلغان من العمر ( ٧ و ١٥ ) عام داخل بركة زراعية في منطقة الجيزة حيث تمكنت الكوادر من انتشال جثثهم واخلائهم الى المستشفى .

كما أفاد انه تم التعامل كذلك مع حادثة تعرض شخص للاختناق في محافظة الكرك جراء استنشاقه للغازات المنبعثة من المدفأة واسعف للمستشفى وما لبث ان فارق الحياة.

مجددا الاهابة بالجميع على التعامل الامن والسليم مع وسائل التدفئة وتهوية المنازل بين الحين والاخر .

كما حذرت مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من البرك الزراعية او التجمعات المائية التي تكونت بفعل مياه الأمطار حتى لا يتكرر وقوع مثل هذا النوع من الحوادث.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
10:06

بعد تلويح ترامب بـ قانون التمرد .. البنتاغون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا

10:01

إصدار 33.2 ألف شهادة عدم محكومية بالإنجليزية في 2025

09:54

الأمن العام… كفاءة ومهنية تحمي الوطن وتطمئن الجميع

09:52

( 13 ) مؤشّراً رقمياً لواقع الضمان حتى نهاية العام 2025

09:50

وزير الداخلية يطلع على مستوى الخدمات في جسر الملك حسين

09:44

العثور على حطام الطائرة الإندونيسية بدون الركاب

09:37

إربد.. امتلاء آبار الحصاد المائي وتفجر الينابيع ونمو الربيع

09:31

كيف أصبحت “مشيها” عنوان التكيف مع الخطأ

09:26

الأغذية العالمي يوزّع 6.25 مليون وجبة مدرسية في الأردن خلال الفصل الأول

09:20

الجيش السوري يسيطر على الطبقة وسد الفرات ويبدأ عملية بدير الزور

09:14

وفاة طفلتين إثر استنشاق الغازات المنبعثة من منقل حطب بمعان

07:16

القيسي يكتب : مطالبة من مواطنين – مادبا

وفيات
وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026