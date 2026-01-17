الامن العام : وفاة أب وطفليه غرقاً في بركة زراعية في لواء الجيزة

وطنا اليوم _

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني مادبا تتعامل الان مع حادثة غرق لثلاثة أشخاص اب وبلغ من العمر ( ٥٣) عام وطفليه ويبلغان من العمر ( ٧ و ١٥ ) عام داخل بركة زراعية في منطقة الجيزة حيث تمكنت الكوادر من انتشال جثثهم واخلائهم الى المستشفى .

كما أفاد انه تم التعامل كذلك مع حادثة تعرض شخص للاختناق في محافظة الكرك جراء استنشاقه للغازات المنبعثة من المدفأة واسعف للمستشفى وما لبث ان فارق الحياة.

مجددا الاهابة بالجميع على التعامل الامن والسليم مع وسائل التدفئة وتهوية المنازل بين الحين والاخر .

كما حذرت مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من البرك الزراعية او التجمعات المائية التي تكونت بفعل مياه الأمطار حتى لا يتكرر وقوع مثل هذا النوع من الحوادث.