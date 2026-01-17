بدء الاجتماعات التحضيرية للدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة

وطنا اليوم _

بدأت في عمان، اليوم السبت، الاجتماعات التحضيرية للدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية – القطرية المشتركة، برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، ومدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية، السفير نايف العمادي.

وتهدف الاجتماعات إلى بحث التعاون في العديد من المجالات، على أن تُرفع خلاصة توصياتها ومقرراتها إلى اللجنة العليا.

ويرأس اجتماعات اللجنة العليا، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، بمشاركة وزارية واسعة من الجانبين، وتشمل أجندتها عدة ملفات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية.

وقالت الزعبي، خلال افتتاح أعمال اللجنة التحضيرية، إن الاجتماعات ستبحث تعزيز التعاون في عدة مجالات، خاصة الاقتصادية منها، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز إقامة الاستثمارات في ضوء الفرص المتاحة لدى الأردن وقطر.

وأضافت أن استئناف انعقاد اجتماعات اللجنة يعكس حرص البلدين على الارتقاء بجميع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في شتى الميادين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد العمادي حرص بلاده على تنمية العلاقات الثنائية مع الأردن في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلعه إلى أن تسفر اجتماعات اللجنة عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، تحقق ما يصبو إليه الجانبان.