بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

سياح: زيارة البترا تجربة لا تُنسى مليئة بالدهشة والاستكشاف

17 يناير 2026
سياح: زيارة البترا تجربة لا تُنسى مليئة بالدهشة والاستكشاف

وطنا اليوم _

أكد سياح أن جمال مدينة البترا وموقعها بين الجبال سحرهم، وأنهم عاشوا تجربة مليئة بالدهشة والاستكشاف، ما يجعل زيارتهم للمدينة الوردية تجربة لا تُنسى.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن البترا من عجائب الدنيا بجمالها وتنوع آثارها ومشاهدها الطبيعية، لذلك كانت زيارة المدينة الوردية محطة رئيسية ضمن برامجهم السياحية، مشيرين إلى أن الموقع الأثري يوفر فرصة للتعرف على معالم متنوعة من تاريخ المدينة ومسارات مختلفة، وتجربة متكاملة لجميع الأعمار.

ووصفت السائحة الأسترالية سارة ميلر مشاهدتها للخزنة بعد اجتيازها السيق بأنها “تجربة مؤثرة للغاية، وتفوق التوقعات، فالزائر يغمره شعور بالدهشة والانبهار”.

بينما أكد السائح المغربي عبد الرحمن بنسالم أن كل زاوية في البترا تحمل قصة فريدة تعكس مستوى الإبداع المعماري لدى الأنباط، مشيرًا إلى أن المدينة تجمع بين طبيعة ساحرة وتاريخ عميق.

وفي السياق نفسه، شدد السائح الصيني تشانغ وي على أن البترا من أهم المواقع الأثرية التي زارها خلال رحلاته حول العالم، وأن اتساع المدينة وتنوع معالمها يجعل زيارتها تجربة شاملة وغنية.

وأعربت السائحة الفرنسية كلارا مارتان عن إعجابها بالمعلومات التي قدمها المرشدون السياحيون، مشيرة إلى أن الشرح أضاف بعدًا معرفيًا مهمًا ساعدها على فهم كثير من تفاصيل الحضارة النبطية بشكل أفضل.

وأكد السائح التركي مصطفى دمير أن التنظيم داخل الموقع والشعور بالأمان أسهما في تعزيز متعة الزيارة، مشيدًا بالخدمات المقدمة للزوار وحرص القائمين على الموقع على توفير تجربة مريحة ومميزة.

بدورها، قالت المرشدة السياحية برديس خالد إن السياح يظهرون اهتمامًا واضحًا بتاريخ المدينة، ويحرصون على طرح الأسئلة لمعرفة تفاصيل الحضارة النبطية، فيما أكد الدليل السياحي عمر الطويسي أن تجربة زيارة البترا تقدم مزيجًا متكاملًا بين المعرفة والمتعة، وتعكس القيمة التاريخية والثقافية للموقع.

وأكد السياح أن تجربة زيارة البترا ستظل حية في ذاكرتهم، لما تتمتع به المدينة من جمال، ولأنها تدفعهم للتخطيط لزيارتها مرة أخرى لاستكشاف المزيد من معالمها والتمتع بجمالها الفريد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
10:06

بعد تلويح ترامب بـ قانون التمرد .. البنتاغون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا

10:01

إصدار 33.2 ألف شهادة عدم محكومية بالإنجليزية في 2025

09:54

الأمن العام… كفاءة ومهنية تحمي الوطن وتطمئن الجميع

09:52

( 13 ) مؤشّراً رقمياً لواقع الضمان حتى نهاية العام 2025

09:50

وزير الداخلية يطلع على مستوى الخدمات في جسر الملك حسين

09:44

العثور على حطام الطائرة الإندونيسية بدون الركاب

09:37

إربد.. امتلاء آبار الحصاد المائي وتفجر الينابيع ونمو الربيع

09:31

كيف أصبحت “مشيها” عنوان التكيف مع الخطأ

09:26

الأغذية العالمي يوزّع 6.25 مليون وجبة مدرسية في الأردن خلال الفصل الأول

09:20

الجيش السوري يسيطر على الطبقة وسد الفرات ويبدأ عملية بدير الزور

09:14

وفاة طفلتين إثر استنشاق الغازات المنبعثة من منقل حطب بمعان

07:16

القيسي يكتب : مطالبة من مواطنين – مادبا

وفيات
وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026