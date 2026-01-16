بنك القاهرة عمان
العرب الأكثر زيارة للأردن في 2025 وبواقع 3.8 مليون زائر

وطنا اليوم:شكل الزوار العرب من إجمالي الزوار القادمين إلى الأردن خلال 2025 ما نسبته 54.5% كأكبر فئة من الزوار القادمين إلى الأردن في هذا العام، بحسب بيانات وزارة السياحة والآثار.
ووفقا للبيانات، فإن عدد الزوار العرب القادمين إلى الأردن وصل خلال العام الماضي إلى 3.8 مليون زائر.
وجاء المقيمون الأردنيون في المرتبة الثانية بعدد وصل إلى 1.7 مليون، تلاهم الزوار الأوروبيون بعدد وصل إلى نحو مليون زائر.
كما وصل عدد زوار الأردن من الدول الآسيوية إلى 246 ألف زائر، والأميركيين إلى 216 ألف زائر.


