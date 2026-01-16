سحب تشغيلات من حليب الأطفال (S26 AR GOLD)

وطنا اليوم:أهابت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالمواطنين التوقف عن استخدام تشغيلات حليب الأطفال التالية: (5231080661.5183080661.S-26 AR GOLD 5125080661) وإرجاعها إلى مكان شرائها لحين التأكد من إتمام جميع الفحوصات الإضافية.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إنه استمرارا لجهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء في متابعة موضوع تلوث منتجات شركة نستلة المتعلقة بحليب الأطفال الرضع لعمر أقل من سنة، ومن خلال تتبع ودراسة سلاسل التوريد للمادة المتسببة بالتلوث والتي تدخل في بعض تركيبات حليب الأطفال لشركة نستلة، وبالتعاون مع شركة نستلة تم اتخاذ قرار بسحب احترازي لتشغيلات من حليب الأطفال S26 AR GOLD والذي تم خلال اليومين الماضيين وذلك بقرار استباقي وتنسيق مع الشركة المنتجة التي تقوم بهذا السحب الطوعي من الصيدليات وبالتنسيق مع فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة.

وأكدت أن التشغيلات المعلن عنها والمتأثرة بالسحب مطابقة للقاعدة الفنية المعتمدة لفحص حليب الأطفال لأقل من سنة، والمتماشية مع التشريعات العالمية بهذا الخصوص، ولكن كإجراء احترازي لغايات التأكد والتحقق من سلامتها ولغايات إجراء فحوصات إضافية للتشغيلات كافة وبالتعاون مع الشركة المنتجة لهذه الغاية كما أن هذا التحقق مستمر منذ أن تم الإخطار عالميا من قبل شركة نستلة بهذا الخصوص ويشمل قيام المؤسسة بإجراء الفحوصات الإضافية لغايات التحقق لكافة أصناف الحليب لشركة نستلة الموجودة في الصيدليات، واحترازيا تهيب المؤسسة بالمواطنين التوقف عن استخدام أي من التشغيلات أدناه وإرجاعها إلى مكان شرائها لحين التأكد من إتمام جميع الفحوصات الإضافية.

S-26 AR GOLD

5125080661

5183080661

5231080661.