ارتفاع أداء الموسم المطري الحالي إلى 32%

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن المملكة تأثرت، مع ساعات الليل الأولى من الاثنين، بخامس منخفض جوي ضمن مربعينية شتاء 2025/2026، مصحوب بكتلة هوائية باردة جدًا ورطبة، أدت إلى انخفاض ملموس وحاد على درجات الحرارة، وسادت أجواء باردة وماطرة في عدة مناطق.

وأوضح آل خطاب أن المناطق الشمالية شهدت هطولات مطرية مع بداية تأثير الحالة الجوية، امتدت تدريجيًا إلى المناطق الوسطى، وكانت الأمطار غزيرة على فترات ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد أحيانًا، ما أدى إلى تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه، كما امتدت الهطولات إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة

وبيّن آل خطاب أن الحالة الجوية ترافقت مع نشاط ملحوظ على سرعة الرياح الغربية، حيث سجلت هبات قوية وصلت إلى 90 كم/ساعة في محطتي رصد الطفيلة والجبيهة.

وأشار مدير إدارة الأرصاد الجوية إلى أن مجاميع الأمطار التي هطلت منذ بداية تأثير هذا المنخفض الجوي وحتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء، أسهمت في رفع الموسم المطري الحالي 2025/2026 بنسب تراوحت ما بين 1% و32% من المعدل الموسمي المطري العام، ولا سيما في المناطق الوسطى والشمالية وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.

وأكد آل خطاب أن محطة رصد الجامعة الأردنية في العاصمة عمّان سجلت أعلى مجموع مطري خلال هذا المنخفض بلغ 73.0 ملم، ما يعادل 14% من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد السلط في المناطق الوسطى بمجموع مطري بلغ 69.9 ملم وبنسبة 14% من معدلها الموسمي العام، ثم محطة رصد رأس منيف في محافظة عجلون بمجموع مطري بلغ 63.7 ملم وبنسبة 11% من معدلها الموسمي العام.

وأضاف أن محطة رصد حدائق الحسين في العاصمة عمّان سجلت مجموعًا مطريًا بلغ 63.0 ملم، وبنسبة 13% من معدلها الموسمي العام، فيما سجلت محطة رصد الربة في محافظة الكرك أعلى هطول مطري في المناطق الجنوبية الغربية بلغ 46.8 ملم وبنسبة 14% من معدلها الموسمي العام، في حين سجلت محطة رصد مطار الملكة علياء الدولي أعلى نسبة تحقق من معدلها الموسمي العام بلغت 32%، وبمجموع مطري وصل إلى 47.3 ملم.

وبيّن آل خطاب أن محطة رصد الزرقاء حققت، مع أمطار هذا المنخفض الجوي، معدلها المطري الموسمي السنوي مبكرًا بعد مناطق الأغوار الجنوبية، مشيرًا إلى أن هذا يُعد مؤشرًا مناخيًا لافتًا في هذا التوقيت من الموسم المطري، كما اقتربت المناطق الوسطى الشرقية من تحقيق معدلها الموسمي العام، حيث بلغت حتى هذا التاريخ نحو 91% من معدلها السنوي.

وأوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية أن الإحصائيات المناخية المعتمدة في السجل المناخي لإدارة الأرصاد الجوية تشير إلى أن شدة الهطول المطري خلال مربعينية شتاء 2025/2026، عند قياسها بالمجموع المطري المتحقق وعدد الأيام الماطرة، تُعد الأعلى لنفس الفترة منذ مربعينية موسم 2012/2013، والتي شهدت خلالها محطة رصد صويلح أعلى هطول مطري خلال 24 ساعة في سجلها المناخي بلغ 150.0 ملم بتاريخ 7 كانون الثاني 2013.

وختم مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بالتأكيد على أهمية متابعة النشرات الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية، والالتزام بالتحذيرات والتنبيهات، حفاظًا على السلامة العامة.