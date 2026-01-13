6 شهداء بالبرد والانهيارات في غزة وسط تحذيرات من تداعيات كارثية

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن طفلين توفيا بسبب البرد الشديد، مما يرفع إجمالي عدد وفيات الأطفال منذ بداية فصل الشتاء إلى 6، بينما حذر متحدث الدفاع المدني محمود بصل، من تداعيات كارثية لمنخفض جوي قطبي يبدأ الثلاثاء، ويهدد نحو 1.5 مليون فلسطيني.

كما أعلن الدفاع المدني ومستشفى الشفاء في غزة عن 4 وفيات في انهيارات جزئية لمبان متضررة من الحرب غربي مدينة غزة، نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.

ولجأ آلاف النازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع إلى مساجد ومبان مدمرة جزئيا بعد اقتلاع خيامهم جراء المنخفض الجوي.

وقال بصل في تصريحات لوكالة الأناضول إن منخفضا قطبيا جديدا يضرب غزة، ومأساة هذا المنخفض ستكون كارثية بشكل كبير على كثير من العوائل، مضيفا أنه يهدد حياة أكثر من 1.5 مليون مواطن يعيشون الآن في الخيام، في واقع يُرثى له.

وأعرب المتحدث عن خشيته من النتائج المتوقعة للمنخفض، وقال إن الحالة الجوية صعبة، ولن تنتهي إلا بمأساة حقيقية؛ ربما نسجل ضحايا، وربما نشهد انهيارات أو غرقا لخيام المواطنين.

وجدد بصل مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بضرورة “إدراك حجم الكارثة وتحمل المسؤولية لإنهاء المعاناة، وتوفير ما يلزم للمدنيين بما يحفظ كرامتهم الإنسانية”.

من جانبه، أوضح الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي أن الأراضي الفلسطينية تتأثر من ليل الاثنين وحتى مساء الثلاثاء، بمنخفض جوي عميق وعاصف مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ.

وتوقع العلامي أن تشهد الأجواء درجات برودة منخفضة جدا، مشيرا إلى اشتداد كبير في سرعة الرياح، خاصة في المناطق الساحلية.

وأضاف أن الأمطار ستهطل بغزارة على كافة المحافظات بما فيها قطاع غزة، وقد تكون مصحوبة بالرعد وزخات البرد، محذرا من خطورة سرعة الرياح على خيام النازحين.

مرضى غزة

من جانب آخر، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، أن أكثر من 18 ألفا و500 شخص من قطاع غزة، بينهم 4 آلاف طفل، لا يزالون بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي.

ودعا غيبريسوس المزيد من الدول لفتح أبوابها أمام المرضى من غزة واستئناف عمليات الإجلاء إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأوضح أن المنظمة دعمت، خلال الأسبوع الماضي، إجلاء طبيا لـ18 مريضا و36 مرافقا من قطاع غزة إلى الأردن، لتلقي رعاية متخصصة تشمل علاج إصابات بالغة وأمراض وحالات خطيرة أخرى.

وبدعم أميركي شنت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف قتيل وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم بدء مرحلة أولى من وقف لإطلاق النار استنادا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن الاحتلال لا يزال يقيد بشدة إدخال المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع مأساوية.