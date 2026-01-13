هل وفاة العاملة التي سقطت في عجّانة وفاة إصابية؟

الخبير موسى الصبيحي

تعرّضت سيدة عاملة في أحد معامل الحلويات في عمّان أمس إلى حادثة سقوط في حوض عجّانة طحين ما أدّى إلى وفاتها.

هذه الحادثة تشكّل من حيث المبدأ إصابة عمل بمفهوم الضمان، وبناءً عليه فإنّ وفاة السيدة العاملة في المصنع أثناء مزاولتها لعملها تعتبر وفاة ناشئة عن إصابة العمل.

دور مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد أن تتحرك للتحقق من كافة حيثيات وأسباب الحادثة ومن توافر شروط وعناصر اعتبارها إصابة عمل، ومنها التحقق من أن العاملة المتوفّاة مشمولة بالضمان، أو من المفترض حكماً شمولها.

وفيما يتعلق بالحق التأميني للعاملة المؤمّن عليها بعد أن تعتمد مؤسسة الضمان الحادث الذي وقع لها إصابة عمل، وأن وفاتها نشأت عن الإصابة، ينحصر في أمرين:

الأول: استحقاق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وهو بنسبة ( 75% ) من أجرها الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع الإصابة، ويُزاد بمقدار ( 40) ديناراً وهي الزيادة العامة لجميع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال. ويتم تخصيص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة أي من بداية شهر كانون الثاني الحالي. ويوزع على المستحقين من ورثتها على شكل أنصبة محددة بالقانون.

الثاني: نفقات الجنازة المستحقة وهي بمقدار ( 700 ) دينار.

مع ملاحظة أنه في حال كانت الحادثة التي أدّت إلى وفاتها ناشئة عن خطأ جسيم من المنشأة التي تعمل لديها ( معمل الحلويات ) فيجوز لورثتها أو للمستحقين عنها الرجوع على المنشأة للمطالبة بالتعويض، دون أن يؤثّر ذلك على حقوقها التأمينية من الضمان المذكورة أعلاه.