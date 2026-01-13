وفاتان وإصابتان بحوادث سير في إربد وعمان

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب اثنان آخران فجر اليوم الثلاثاء، بحادث تدهور مركبة خصوصي قبل جسر النعيمة باتجاه الشمال على طريق إربد عمان.

وقال النقيب مهدي للحمود من إدارة الدوريات الخارجية في تصريحات لإذاعة الامن إنّ الاصابتان وصفت حالتهما بالبالغة والمتوسطة، حيث تم إسعافهم إلى مستشفى الملك المؤسس.

واستقرت المركبة في الجزيرة الوسطية حيث تعاملت الدوريات الخارجية مع الحادث وتم رفع المركبة.

وفي العاصمة عمان توفي شخص بحادث دهس وقع قرب جسر المربط باتجاه وسط البلد.

وقالت الملازم أول دعاء الهباهبة من إدارة السير، لإذاعة الامن العام إنّ هناك بعض الأعطال التي تسببت بعوائق مرورية أبرزها إشارة مجمع الجنوب ما دفع لاستخدام عناصر السير لإدارة الطريق وإعطاء الأولويات.

ودعت إلى تفقد المركبات وعملها بالشكل الصحيح، وتخفيف السرعات خلال تساقط الامطار، وتشغيل الأضواء الخاصة بالضباب وتجنب تشغيل الرباعي لأنّ ذلك يعني أنّ المركبة معطلة وقد يحدث إرباكًا في حركة السير