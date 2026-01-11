الحكومة تطلق البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

وطنا اليوم _

أعلنت الحكومة، اليوم الأحد، عن إطلاق البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، في خطوة تعكس التزاما وطنيا شاملا بحماية الصحة العامة والبيئة، وتحسين واقع النظافة العامة في مختلف محافظات المملكة، وتعزيز السلوك البيئي المسؤول.

وجاء إطلاق البرنامج خلال لقاء عقد في رئاسة الوزراء، ضم وزراء الإدارة المحلية، والاتصال الحكومي، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والبيئة، والسياحة والآثار، إلى جانب رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة، وبمشاركة مجموعة من الإعلاميين وصحفيين متخصصين في الشأن البيئي، وذلك ضمن اللقاءات الدورية التي تجريها الحكومة لإطلاع الجسم الإعلامي على برامجها وخططها الاستراتيجية.

ويرتكز البرنامج التنفيذي على 4 محاور رئيسة، تعالج ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات عبر منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والفنية والرقابية والتوعوية، صممت بناء على تقييم واقعي للتحديات والاحتياجات في مختلف المناطق، وبما ينسجم مع نهج شامل يقوم على التكامل بين السياسات البيئية والتنموية، وترسيخ مبادئ الاستدامة، وتحسين نوعية الحياة، وخفض كلف إدارة النفايات، وتحفيز الاقتصاد الدائري، وتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية نظيفة وآمنة.

وأكد وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، رئيس اللجنة التوجيهية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، أن إطلاق البرنامج جاء استجابة للتحديات البيئية المتزايدة المرتبطة بهذه الظاهرة، وما تسببه من كلف مالية عالية تتعلق بجمع النفايات ونقلها والتخلص النهائي منها، إضافة إلى آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة، وتلوث التربة والمياه الجوفية والسطحية، والإضرار بالثروة النباتية والحيوانية.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في واقع النظافة العامة، من خلال تحسين إدارة النفايات في الشوارع والساحات والأماكن العامة، والمناطق الحرجية والطبيعية، والمواقع السياحية والأثرية، بما يضمن بيئة نظيفة ومستدامة، مشيرا إلى أن أهداف الحملة الوطنية تشمل التوعية والتثقيف، وتعزيز الرقابة وإنفاذ القانون، وحماية الصحة العامة، وتخفيض الكلف المترتبة على إدارة النفايات.

من جهته، أشار وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إلى أن البرنامج يتضمن خطة شاملة لتحسين النظافة العامة في المحافظات والبلديات، تشمل جمع ونقل النفايات من مواقع التنزه في الغابات، والمواقع السياحية والأثرية، والطرق الرئيسية خارج حدود البلديات، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لإدارة النفايات بشكل تدريجي، عبر زيادة أعداد الحاويات وتوزيعها بعدالة وفق الكثافة السكانية وطبيعة الاستخدام، وتحديث آليات الجمع والنقل بأسطول حديث وفعال.

واستعرض وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، الجهود الإعلامية المصاحبة للبرنامج، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الفردية والجماعية، وربط النظافة بالقيم الأخلاقية والدينية والثقافية، وإبراز الأثر الاقتصادي والسياحي للإلقاء العشوائي للنفايات، وصولا إلى إحداث تغيير سلوكي ملموس ومستدام.

وأشار إلى تأكيد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التحضيرية، أن الاهتمام بنظافة الأماكن العامة واجب ديني وأخلاقي، وعنصر محوري في دعم قطاعات اقتصادية حيوية، وعلى رأسها السياحة، مؤكدا أن الأردنيين يستحقون العيش في بيئة نظيفة تعكس الصورة الحضارية للأردن.

وشدد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، على أهمية المساجد ودور العبادة في التأكيد على البعد الديني والأخلاقي للحفاظ على النظافة العامة والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما ينسجم مع القيم الراسخة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية.

بدوره، أكد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، أن البرنامج سيسهم في الحفاظ على جمالية ونظافة المواقع السياحية والأثرية، بما يعكس الصورة التاريخية المشرقة عن هذه المواقع التي يرتادها الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم.

من جهته، أشار رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة، إلى إجراءات لتحسين النظافة العامة في العاصمة، من خلال البدء بالتسليم التدريجي لخدمات النظافة وجمع ونقل النفايات إلى مزودي خدمات من القطاع الخاص، وتعزيز البنية التحتية داخل العاصمة.

من جانبه، عرض مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد تامبي حمكري، الإحصاءات المتعلقة بالمخالفات البيئية، مؤكدا تكثيف الرقابة والدوريات في المتنزهات والمواقع السياحية والمرافق العامة، خاصة خلال العطل ونهاية الأسبوع.

واستمع الوزراء خلال اللقاء إلى ملاحظات الإعلاميين والصحفيين حول البرنامج وأهميته وطرق تنفيذه، إذ أكدوا ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة المقلقة التي قد تعكس صورة سلبية عن المجتمع والأماكن السياحية والأثرية التي يرتادها الزوار والسياح من خارج المملكة.

وأكدوا أهمية إشراك وسائل الإعلام في جميع الفعاليات والنشاطات المتعلقة بالبرنامج، بما يسهم في الوصول للهدف المنشود وهو القضاء على ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، والقيام بدور الإعلام في التوعية والتثقيف للمجتمع.

يشار إلى أن البرنامج التنفيذي أقر من مجلس الوزراء، وشكلت لجنة وزارية برئاسة وزير البيئة وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، إضافة إلى رئيس لجنة أمانة عمان ومدير الأمن العام، لتتولى متابعة التنفيذ، ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء، وقياس مؤشرات الأداء، وتقييم الأثر البيئي والسلوكي، بما يضمن تحقيق نتائج فعالة ومستدامة.