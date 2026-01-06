بنك القاهرة عمان
الصوبات والكيازر والمكيفات .. هيئة الطاقة توضح حول ارتفاع فواتير الكهرباء

6 يناير 2026
الصوبات والكيازر والمكيفات .. هيئة الطاقة توضح حول ارتفاع فواتير الكهرباء

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة المهندس زياد السعايدة إن سبب الارتفاع على فواتير الكهرباء لشهر كانون الأول بسبب استخدام المواطنين لوسائل تدفئة كهربائية كصوبات الكهرباء وكيازر تسخين المياه والمكيفات.
وأضاف بأن 95% من المشتركين لديهم عدادات ذكية ولا يوجد عنصر بشري في قراءة العدادات، ما ينفي وجود خلل في القراءات.
وأوضح السعايدة أن برودة المياه والانخفاض الكبير في درجات الكهرباء يدفع لاستخدام الأجهزة لفترة أطول، فوصول المياه لدرجة الغليان تحتاج وقتاً أطول في الشتاء، ما يعني استهلاك كهرباء أكثر.
وكشف أن سلوكيات بعض المواطنين تكون السبب أحياناً في زيادة فواتير الكهرباء، لذا يجب وضع التكيف على درجة حرارة 24، والتأكد من عدم وجود تكلس حول هيتر “الكيزر” والذي يسبب زيادة في استلاك الكهرباء

لجنة نظر ــ
الى ذلك قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أيمن أبو هنية إن لجنة الطاقة تلقت عددا من الشكاوى بشأن ارتفاع فاتورة الكهرباء، مشيرا إلى عقد لقاء في الفترة المقبلة مع شركات توزيع الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة لدراسة الشكاوى المقدّمة من قبل المواطنين.
وكشف أبو هنية عن تشكيل لجنة في الفترة المقبلة تتشكل من نقابة المهندسين والجمعية العلمية الملكية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة تختص بالنظر في شكاوى المواطنين وتعديل أي أخطاء ممكنة في الفواتير.


