مركز تطوير الأعمال وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يكرمان ٢٥ شركة ضمن مشروع طريقي ٢٠٢٥

6 يناير 2026
وطنا اليوم:اختتم صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومركز تطوير الأعمال مشروع طريقي لعام ٢٠٢٥، بتكريم ٢٥ شركة مستضيفة للمشاركين، بقطاعات التسويق الرقمي, تصميم تجربة المستخدم وواجهة المستخدم (UX UI), اللوجستيات وسلاسل الإمداد, وضبط الجودة لتطبيقات الموبايل والمواقع الإلكترونية، تقديراً لشراكتهم الفاعلة في توفير التدريب العملي ل٨٨ شاب و شابة ودعم انتقال الشباب من مرحلة البحث عن المهارات الى إكسابهم الخبرة العملية داخل بيئات العمل.
“طريقي” هو نسخة من برنامج Get Into ضمن الشراكة الاستراتيجية بين صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ومؤسسة King’s Trust International وبتنفيذ من مركز تطوير الأعمال – BDC
King’s Trust International
Business Development Center – BDC


