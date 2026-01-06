القوات المسلحة تجلي الدفعة الـ20 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

وطنا اليوم:أجلت القوات المسلحة الأردنية، امس الاثنين، الدفعة العشرين من أطفال قطاع غزة المرضى، والتي ضمّت (18) مريضاً و(36) مرافقاً، وذلك ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني” التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج في المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.