مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الأخرس والحسنات وطبيشات والخصاونة وصبحا

6 يناير 2026
وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر الاخرس والحسنات وطبيشات والخصاونة وآل صبحا، ناقلاً إليهم تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد.

*ففي منطقة حي نزال، بمحافظة العاصمة*، زار العيسوي بيت عزاء المرحومة مريم إبراهيم الحسنات زوجة الحاج عبدالفتاح الأخرس وشقيقة سماحة مفتي عام المملكة أحمد الحسنات، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الأخرس والحسنات، داعياُ الله أن يشمل الفقيدة برحمته الواسعة.

٠*وفي منطقة دير غبار بمحافظة العاصمة*، قدّم العيسوي واجب العزاء بوفاة المرحوم فتحي حسن طبيشات ، ناقلاً إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الطبيشات، تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

*وفي منطقة دابوق في العاصمة عمان*، زار العيسوي بيت عزاء المرحوم نبيل محمد عقلة الخصاونة،، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخصاونة، داعياُ الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.

*وفي منطقة دابوق ايضاً بمحافظة العاصمة*، قدم العيسوي واجب العزاء بوفاة المرحومة سحر جمال الخراط زوجة طلعت صبحا ناقلاً تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويها وعموم آل صبحا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنعان البلوي. وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


