أمطار الكرك تخلي 30 منزلاً وتحيط بـ319 شخصًا

5 يناير 2026
أمطار الكرك تخلي 30 منزلاً وتحيط بـ319 شخصًا

وطنا اليوم:قال محافظ الكرك قبلان الشريف، الاثنين، إن الحالة المطرية الأخيرة التي شهدتها محافظة الكرك كانت استثنائية، مشيرا إلى عدم قدرة البنية التحتية الحالية على التعامل مع مثل هذه الكميات من الأمطار التي هطلت، وأن أكثر المناطق تضررا كانت بلدة عراق الكرك.
وأضاف الشريف أن الأجهزة المختصة أخلت 30 منزلا من سكانها، و319 شخصا كانوا محاصرين جراء الأمطار، دون وقوع وفيات.
وأشار إلى أن اللجان التي شكلت لحصر الأضرار والتعامل معها بدأت مهامها، حيث تم تحديد 21 موقعا بحاجة إلى عبارات صندوقية، مؤكدا أن هناك تعليمات بإنجاز مهام اللجان بشكل مستعجل وحصر الأضرار قبل نهاية الأسبوع الحالي.


