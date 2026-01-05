محافظ مادبا: استمرار إغلاق شلال حمامات ماعين

وطنا اليوم:قرر محافظ مادبا، حسن الجبور، اليوم الاثنين، استمرار إغلاق الشلال الرئيسي في منتجع حمامات ماعين، نتيجة تأثره بالمنخفض الجوي الأخير.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للجبور، بحضور مدير شرطة المحافظة، العميد سلطان النهار، للاطلاع على حالة الجدار الاستنادي في منطقة الشلال الرئيسي، الذي تعرض للانهيار بسبب تأثيرات المنخفض الأخير.

وأشار الجبور، إلى أن الإغلاق سيستمر حتى الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة بناء الجدار الاستنادي، حرصا على سلامة قاطني الفندق والزوار والعاملين في الموقع.

وشدد على ضرورة الإسراع في إعادة بناء الجدار وفق المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، لضمان السلامة العامة ومنع تكرار الحادثة.

وأكد محافظ مادبا أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ومتابعة التنفيذ بشكل فوري، بما يضمن استمرارية العمل وسلامة الموقع.