بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب

5 يناير 2026
مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب

وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين ، في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب، إلى مثواه الأخير.

ونقل العيسوي، خلال مشاركته في مراسم التشييع، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وإلى عموم عشيرة أبو الراغب، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

واستذكر العيسوي مناقب الفقيد ومسيرته الوطنية، مؤكدا أن الراحل يُعد فقيد وطن، قدّم خلال مسيرته الطويلة خدمات جليلة للأردن، من خلال المواقع التي تولاها والمسؤوليات الرسمية التي اوكلت اليه، حيث عمل فيها بكل أمانة ومسؤولية، وترك أثرًا واضحًا في مسيرة العمل العام. كما أنه يعد من رجالات الوطن الذين أسهم بإخلاص وتفانٍ في خدمة العرش والقيادة الهاشمية.

وكان رئيس الوزراء والعين والنائب الأسبق علي أبو الراغب قد توفي، امس الأحد.

وتولى أبو الراغب رئاسة الوزراء خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2003، وشكّل ثلاث حكومات أردنية متتالية، كما شغل عددًا من المناصب الوزارية، من أبرزها وزير الصناعة والتجارة، ووزير التموين عام 1991، ووزير الطاقة والثروة المعدنية خلال الفترة من 1991 إلى 1993، ووزير الصناعة والتجارة من عام 1995 وحتى عام 1997.

كما شغل عضوية مجلسي الأعيان والنواب، وتولى منصب نقيب المقاولين، وترأس اللجنة المكلفة بإقامة المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة العقبة.

وولد الفقيد في عمّان عام 1946، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1967 من جامعة تينيسي الأميركية، كما نال وسام الكوكب من الدرجة الأولى ووسام النهضة من الدرجة الأولى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

20:18

إعلان حظر التجول في مدينة عدن جنوب اليمن

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب