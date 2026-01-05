العيسوي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب، إلى مثواه الأخير.

ونقل العيسوي، خلال مشاركته في مراسم التشييع، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وإلى عموم عشيرة أبو الراغب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

واستذكر العيسوي مناقب الفقيد ومسيرته الوطنية، مؤكدا أن الراحل يعد فقيد وطن، قدم خلال مسيرته الطويلة خدمات جليلة للأردن، من خلال المواقع التي تولاها والمسؤوليات الرسمية التي أوكلت إليه، حيث عمل فيها بكل أمانة ومسؤولية، وترك أثرا واضحا في مسيرة العمل العام، كما أنه يعد من رجالات الوطن الذين أسهم بإخلاص وتفان في خدمة العرش والقيادة الهاشمية.

وكان رئيس الوزراء والعين والنائب الأسبق علي أبو الراغب قد توفي، امس الأحد.

وتولى أبو الراغب رئاسة الوزراء خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2003، وشكل ثلاث حكومات أردنية متتالية، كما شغل عددا من المناصب الوزارية، من أبرزها وزير الصناعة والتجارة، ووزير التموين عام 1991، ووزير الطاقة والثروة المعدنية خلال الفترة من 1991 إلى 1993، ووزير الصناعة والتجارة من عام 1995 وحتى عام 1997.

كما شغل عضوية مجلسي الأعيان والنواب، وتولى منصب نقيب المقاولين، وترأس اللجنة المكلفة بإقامة المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة العقبة.

وولد الفقيد في عمان عام 1946، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1967 من جامعة تينيسي الأميركية، كما نال وسام الكوكب من الدرجة الأولى ووسام النهضة من الدرجة الأولى.