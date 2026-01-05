بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الحكومة ترفع الطاقة الاستيعابية لتطبيق سند وتعيد الخدمة لوضعها الطبيعي

5 يناير 2026
الحكومة ترفع الطاقة الاستيعابية لتطبيق سند وتعيد الخدمة لوضعها الطبيعي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الاثنين، أن تطبيق “سند” عاد للعمل بشكل طبيعي، بعد الضغط الفني المؤقت الذي نتج عن الإقبال الكبير عقب الإعلان عن التحديث الجديد.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الفرق الفنية المختصة بدأت، منذ يوم أمس، العمل بشكل متواصل لمعالجة الملاحظات الفنية ورفع القدرة الاستيعابية للأنظمة، بما يضمن استقرار الخدمة واستمراريتها دون انقطاع.
وبيّنت أن هذا التحديث يأتي ضمن المرحلة التجريبية لتطبيق سند 1.5، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين أداء التطبيق بشكل مستمر، وتعزيز تجربة المستخدم، مع استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة.
وأعربت الوزارة عن اعتذارها لأي إرباك قد يكون ناتجًا عن هذا التوقف المؤقت، مؤكدةً أن الهدف من تحديث تطبيق “سند” هو خدمة المواطنين بشكل أفضل، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الحكومية بكل سهولة وأمان.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن التحديث الجديد لتطبيق “سند” حظي باهتمام واسع من المواطنين منذ الإعلان عنه صباح امس الأحد، في ظل ما يتضمنه من مزايا وخدمات رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، وتعزيز تجربة المستخدم، الأمر الذي انعكس على ارتفاع ملحوظ في معدلات الإقبال على التطبيق خلال فترة زمنية قصيرة
وأشارت إلى أن تطبيق “سند” يسجل في الظروف الاعتيادية معدلات استخدام مرتفعة، ما يوضح أن الإقبال الذي شهده التطبيق عقب الإعلان عن التحديث جاء بمستويات أعلى من المعدلات المعتادة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

20:18

إعلان حظر التجول في مدينة عدن جنوب اليمن

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب