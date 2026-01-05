الحكومة ترفع الطاقة الاستيعابية لتطبيق سند وتعيد الخدمة لوضعها الطبيعي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الاثنين، أن تطبيق “سند” عاد للعمل بشكل طبيعي، بعد الضغط الفني المؤقت الذي نتج عن الإقبال الكبير عقب الإعلان عن التحديث الجديد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الفرق الفنية المختصة بدأت، منذ يوم أمس، العمل بشكل متواصل لمعالجة الملاحظات الفنية ورفع القدرة الاستيعابية للأنظمة، بما يضمن استقرار الخدمة واستمراريتها دون انقطاع.

وبيّنت أن هذا التحديث يأتي ضمن المرحلة التجريبية لتطبيق سند 1.5، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين أداء التطبيق بشكل مستمر، وتعزيز تجربة المستخدم، مع استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة.

وأعربت الوزارة عن اعتذارها لأي إرباك قد يكون ناتجًا عن هذا التوقف المؤقت، مؤكدةً أن الهدف من تحديث تطبيق “سند” هو خدمة المواطنين بشكل أفضل، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الحكومية بكل سهولة وأمان.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن التحديث الجديد لتطبيق “سند” حظي باهتمام واسع من المواطنين منذ الإعلان عنه صباح امس الأحد، في ظل ما يتضمنه من مزايا وخدمات رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، وتعزيز تجربة المستخدم، الأمر الذي انعكس على ارتفاع ملحوظ في معدلات الإقبال على التطبيق خلال فترة زمنية قصيرة

وأشارت إلى أن تطبيق “سند” يسجل في الظروف الاعتيادية معدلات استخدام مرتفعة، ما يوضح أن الإقبال الذي شهده التطبيق عقب الإعلان عن التحديث جاء بمستويات أعلى من المعدلات المعتادة