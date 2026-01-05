بنك القاهرة عمان
جمعية الفنادق الأردنية والنقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة توقعان اتفاقية عمل جماعي لتعزيز حقوق العاملين وتطوير القطاع الفندقي

5 يناير 2026
وطنا اليوم _

وقعت جمعية الفنادق الأردنية ممثلة بنائب رئيس مجلس إدارتها المهندس أسامة مدانات، والنقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة برئيسها السيد خالد أبو مرجوب، اليوم الإثنين الموافق 5/1/2026، اتفاقية عمل جماعي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وضمان حقوق العاملين في القطاع الفندقي ورفع مستوى الأداء المهني لهم، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الفندقية بأعلى معايير الجودة.

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز الحوار البناء والتنسيق المستمر بين الجمعية والنقابة فيما يخص القطاع الفندقي، والحفاظ على حقوق العاملين في المنشآت الفندقية وفق قانون العمل الأردني وكما تهدف إلى رفع المستوى المهني للعاملين في القطاع الفندقي وتطوير قدراتهم من خلال التدريب وبرامج التطوير المهني، وضمان استقرار العاملين وتوفير بيئة عمل مناسبة ومناخ لائق يساهم في تقديم خدمات متميزة للزوار،و كما تدعم الاتفاقية النقابة في المشاركة بدورات تدريبية وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع بشكل مستدام.

وشهد توقيع الاتفاقية عن أعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية كل من السادة حسين هلالات، هاني الدباس، محمد القاسم، وحسن ماضي، بحضور سعادة خالد الفناطسة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وعن النقابة، رنا أبو لوحة نائب رئيس النقابة، وخالد مبارك عضو مجلس إدارة النقابة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على تعزيز العلاقة الودية والتفاهم المتبادل، والعمل على تطوير القطاع الفندقي ورفع كفاءته بما يخدم مصلحة العاملين والقطاع السياحي الأردني بشكل عام.


