كلب ضال ينهش ثمانيني في إربد

وطنا اليوم:تعرض ثمانيني في بلدة النعيمة بلواء بني عبيد في محافظة إربد اليوم لهجوم من كلب ضال ما أسفر عن إصابته بعضة ونهش في قدمه استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب عضو مجلس بلدي إربد السابق عن منطقة النعيمة غالب الصمادي فإن الحادثة وقعت أثناء وجود المسن في محيط سكنه حيث باغته الكلب وعضه في رجله مخلفا جراحا تطلبت إسعافه على الفور إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم الرعاية اللازمة.

وطالب الصمادي بضرورة تحرك البلديات بشكل عاجل لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة مؤكدا أن تكرار هذه الحوادث بات يشكل مصدر قلق حقيقي للمواطنين لا سيما كبار السن والأطفال داعيا إلى اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من انتشارها وحماية السلامة العامة