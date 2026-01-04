بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

كلب ضال ينهش ثمانيني في إربد

21 ثانية ago
كلب ضال ينهش ثمانيني في إربد

وطنا اليوم:تعرض ثمانيني في بلدة النعيمة بلواء بني عبيد في محافظة إربد اليوم لهجوم من كلب ضال ما أسفر عن إصابته بعضة ونهش في قدمه استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبحسب عضو مجلس بلدي إربد السابق عن منطقة النعيمة غالب الصمادي فإن الحادثة وقعت أثناء وجود المسن في محيط سكنه حيث باغته الكلب وعضه في رجله مخلفا جراحا تطلبت إسعافه على الفور إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم الرعاية اللازمة.
وطالب الصمادي بضرورة تحرك البلديات بشكل عاجل لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة مؤكدا أن تكرار هذه الحوادث بات يشكل مصدر قلق حقيقي للمواطنين لا سيما كبار السن والأطفال داعيا إلى اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من انتشارها وحماية السلامة العامة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:57

الأردن والصين يبحثان تنفيذ مبادرات لإرسال مساعدات طبية وغذائية لغزة

14:53

الأرصاد: الكرك تسجّل أعلى هطل مطري منذ 1971

14:19

السعودي : لا استبدال للعملة السورية القديمة في محلات الصرافة الأردنية

14:14

إغلاق مؤقت لشارع سيل الزرقاء الفرعي لإزالة الصخور والأتربة

14:10

تكليف عدي عبيدات بمهام المدير العام لشركة المدن الصناعية الاردنية

14:07

الاتحاد العربي للأسمدة يهنئ المهندس الرواد ببدء توليه مهام رئاسة مجلسه للدورة المقبلة

14:04

بدء تطبيق المرحلة الثالثة من رفع تعرفة المياه والصرف الصحي مع مطلع العام الجديد

13:59

بدء تطبيق المرحلة الثانية من إعفاء الغرامات على القضايا الجمركية قبل 2025 مع إمكانية التقسيط

13:56

الرواية الكاملة لاعتقال مادورو.. من مراقبة عاداته إلى اقتحام حصنه الفولاذي

12:49

النائب مشوقة يسأل الحكومة عن أسباب تأخر صرف مكافآت نهاية الخدمة لموظفين أمانة عمان

12:47

أورنج الأردن تطلق دليل الشمول الرقمي بلغة برايل لتعزيز تجربة الزبائن من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية

12:44

تحديث سند: انجاز المعاملات الحكومية والدفع المباشر عبر Apple Pay وGoogle Pay

وفيات
وفيات الأحد 4 – 1 – 2026الوزير الأسبق صالح ارشيدات في ذمة اللهوفيات الجمعة 2-1-2026وفيات الخميس 1-1-2026وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025