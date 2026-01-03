بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

محاضرة متخصصة في عمّان الأهلية حول أنظمة المدفوعات الرقمية

36 ثانية ago
محاضرة متخصصة في عمّان الأهلية حول أنظمة المدفوعات الرقمية

وطنا اليوم-في إطار تعزيز الجانب التطبيقي وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، استضافت كلية الأعمال محاضرة متخصصة لطلبة تخصص التكنولوجيا المالية (FinTech) ضمن مساق أساسيات التكنولوجيا المالية، قدّمها السيد قيس زريق من شركة RS2، إحدى الشركات الرائدة في حلول وأنظمة الدفع الإلكتروني.

وتناولت المحاضرة الجوانب العملية لأنظمة المدفوعات الرقمية، مع التركيز على معيار ISO 8583 المستخدم في الرسائل المالية ومعالجة معاملات البطاقات، حيث جرى استعراض بنية الرسائل المالية وأهم الحقول ودورها في ربط البنوك وشركات الدفع وشبكات البطاقات العالمية.

وشهدت المحاضرة عرض أمثلة تطبيقية واقعية من سوق العمل، أسهمت في تعزيز فهم الطلبة للتطبيقات العملية للتكنولوجيا المالية، وربط المفاهيم النظرية بالمتطلبات الفعلية لقطاع FinTech الحديث، بما يعزز جاهزيتهم المهنية ويواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:07

ورشة عمل متخصصة ببرنامج EndNote بجامعة عمان الاهلية

09:05

هندسة عمان الاهلية تشارك بالاجتماع الافتتاحي لمشروع النظام الوطني للمعايير وشهادات مدرّبي المنشآت

09:03

عمّان الأهلية تستضيف فعالية دولية حول الاستدامة بالتعاون مع DAAD وجامعات أردنية وألمانية

22:03

الضمور تكتب : الخروج من دائرة الشك

21:06

الكرك … مسؤول بـ”ثلاثة مناصب” وعجز عن إصلاح طريق! هل جفّت ميزانية “الأشغال” أم جفّت الوعود؟ … فيديو

20:38

الفيصلي ينفرد بصدارة الدوري الممتاز لكرة السلة

20:35

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرة الهياجنة

20:22

أنجلينا جولي تتفقد جهود الإغاثة عند معبر رفح وتزور جرحى غزة

20:15

رئيس المجلس الانتقالي يعلن مرحلة انتقالية لإعلان دولة الجنوب باليمن

20:06

وزارة الأشغال: 1.25 مليون دينار تكلفة صيانة إنارة طريق عمّان التنموي

19:31

الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر

19:26

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب المكسيك وشينبوم تلغي مؤتمرها الصحفي

وفيات
الوزير الأسبق صالح ارشيدات في ذمة اللهوفيات الجمعة 2-1-2026وفيات الخميس 1-1-2026وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025