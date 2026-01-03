محاضرة متخصصة في عمّان الأهلية حول أنظمة المدفوعات الرقمية

وطنا اليوم-في إطار تعزيز الجانب التطبيقي وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، استضافت كلية الأعمال محاضرة متخصصة لطلبة تخصص التكنولوجيا المالية (FinTech) ضمن مساق أساسيات التكنولوجيا المالية، قدّمها السيد قيس زريق من شركة RS2، إحدى الشركات الرائدة في حلول وأنظمة الدفع الإلكتروني.

وتناولت المحاضرة الجوانب العملية لأنظمة المدفوعات الرقمية، مع التركيز على معيار ISO 8583 المستخدم في الرسائل المالية ومعالجة معاملات البطاقات، حيث جرى استعراض بنية الرسائل المالية وأهم الحقول ودورها في ربط البنوك وشركات الدفع وشبكات البطاقات العالمية.

وشهدت المحاضرة عرض أمثلة تطبيقية واقعية من سوق العمل، أسهمت في تعزيز فهم الطلبة للتطبيقات العملية للتكنولوجيا المالية، وربط المفاهيم النظرية بالمتطلبات الفعلية لقطاع FinTech الحديث، بما يعزز جاهزيتهم المهنية ويواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.