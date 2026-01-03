ورشة عمل متخصصة ببرنامج EndNote بجامعة عمان الاهلية

وطنا اليوم-عقدت كليتا الدراسات العليا والعلوم الطبية المساندة بجامعة عمان الاهلية ، ورشة تدريبية متقدمة عبر منصة ” تيمز”، تناولت مهارات تنظيم المراجع العلمية باستخدام برنامج “EndNote” .

وقد استقطبت الورشة التي قدمتها الدكتورة مي عبد الحليم أبو صلاح، جمعاً من طلبة الدراسات العليا والباحثين المهتمين بتطوير أدواتهم البحثية.

وركزت الدكتورة أبو صلاح على المحاور التقنية لإدارة المراجع، بدءاً من طرق استيراد البيانات من القواعد العلمية العالمية، وصولاً إلى آليات الاقتباس والتوثيق التلقائي في الرسائل الجامعية والأبحاث.

وقد أكد المشاركون في ختام الورشة على الأثر الإيجابي لهذه المهارات في رفع كفاءة الإنتاج العلمي وضمان الدقة الأكاديمية، مشيدين بدور الجامعة في توفير هذه المنصات التدريبية التي تخدم مسيرتهم البحثية وتواكب المعايير العالمية في التوثيق.