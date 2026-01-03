بنك القاهرة عمان
عمّان الأهلية تستضيف فعالية دولية حول الاستدامة بالتعاون مع DAAD وجامعات أردنية وألمانية

6 ثواني ago
وطنا اايوم-استضافت جامعة عمّان الأهلية فعاليات برنامج “التوعية وبناء القدرات في مجال الاستدامة في الجامعات الأردنية (SUSTAIN-JO)”، وذلك بمشاركة مميزة من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) وعدد من الجامعات الأردنية والألمانية الشريكة. حيث شهدت الفعالية مشاركة كل من جامعة البترا، جامعة اليرموك، وجامعة Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) الألمانية.

 وقد ناقش المشاركون دور الجامعات في تعزيز مفاهيم الاستدامة، وأفضل الممارسات والتحديات في التعليم العالي، إلى جانب استعراض مخرجات المشروع وأثره على المؤسسات الأكاديمية المشاركة.

وتضمن البرنامج جلسات حوارية، وعروضًا تقديمية حول الابتكار من أجل الاستدامة، إضافة إلى نقاش مفتوح حول دور الشراكات الوطنية والدولية في دعم التنمية المستدامة في الجامعات الأردنية.

كما شملت الفعالية جولة ميدانية في مرافق جامعة عمّان الأهلية، اطلع خلالها الضيوف على عدد من المراكز البحثية والمرافق المتقدمة، من بينها مركز السمع والنطق، ومركز الأبحاث الصيدلانية والتشخيصية، والبيت الحيواني، والبيت الزراعي الذكي، وكلية طب الأسنان، ومجمع الأرينا.

وأشار الدكتور أحمد منصور، مدير مركز الاستدامة في الجامعة، إلى أهمية هذا المشروع في بناء قدرات الجامعات الأردنية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأكاديمية الألمانية، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الاستدامة في التعليم العالي والممارسات المؤسسية.

ومن جانبها أكدت السيدة راية الشريف، مديرة حاضنة الأعمال في جامعة عمّان الأهلية، أن استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية تعكس التزام الجامعة بدعم الابتكار والاستدامة وربط البحث العلمي بريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وتأتي هذه الاستضافة ضمن رؤية جامعة عمّان الأهلية لتعزيز دورها كمركز أكاديمي ريادي في مجالات الاستدامة، والابتكار، والتعاون الدولي.


