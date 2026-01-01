عام ٢٠٢٦ (١)

أ.د. مصطفى عيروط

الاردن قوي واقوى مما يتصور ناعقون من الخارج كذبا وافتراء وفتنا أو حاقدين أو حساد ولا أتصور اي انسان وطنه(أمه) (له لها) فضل عليه وعظم اكتافه منه ويصبح عاقا (لامه) فالاردن(وطنه امه)

راسخ في الأمن والاستقرار والانجازات والنجاحات في كل الميادين وأسرة واحده موحده متحده وجيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الامنيه بقيادتنا الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم حماه الله وحمى سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين والأسرة الهاشميه

ولكي تزداد القوة وبعد هطول أمطار الخير وتأثيراتها ومطالب المواطنين وإيجاد حلول لتحديات البطاله فاقترح إجراء تقييم جذري موضوعي للوزارات والمؤسسات والدوائر والجامعات ومدى الحاجه في أي مكان الى تغييرات اداريه جذرية قائمه فعلا قولا وعملا على الكفاءه والانجاز وليس الواسطه والمحسوبية فالشعب مثقف ومتعلم ويتابع ومن يتابع قنوات التواصل الاجتماعي يدرك ويعرف ذلك وكما اقترحت سابقا واقترح في ظل رئيس حكومه عملي وميداني ومتابع إنشاء موقع اليكتروني كما كنا نعمل في البث المباشر عندما كان الإعلام قويا يفتح المجال للشكاوى والملاحظات ولكن بشكل مسؤول وموثق ومحاسبة كل من يقدم شكوى وملاحظه غير صحيحه وتنشأ مديريه للمتابعه لهذا الأمر تتابع فورا الملاحظات والشكاوى

واقترح ضبط تصريحات بعض المسؤولين التي تحتاج إلى استشارة خبراء قبل إطلاقها لأنها قد تفهم اوتنعكس سلبا وإجراء محاسبة دقيقه ومتابعه سريعه لاي موضوع والتوجيه نحو العمل والانجاز اولا ثم الإعلام وليس الإعلام اولا واجراء تقييم جذري للجامعات والإدارات الجامعيه بدءا من الاقسام والعمادات والمديريات ومجالس الأمناء فماذا أنجزت على الأرض فالجامعات فيها حوالي ٥٠٠الف طالب وطالبه وحوالي ١٥ الف عضو هيئة تدريس والتسابق لا يكون نحو تصنيفات وحتى المشاركه فيها تستمع الحكومه الى الآراء المختلفه الميدانيه وانما التسابق نحو تطوير جذري خدماتي وبرامجي وبحثي وخدمة المجتمع واستقطاب طلبه واعتماد على الذات بدل مديونية في بعضها عاليه جدا والتسابق نحو نسب التشغيل فعليه بأسماء وتوثيق وليس للدعايه فإلى متى يتخرج منها حوالي ٦٥الف سنويا بنسب بطاله مرتفعه قد تصبح لا سمح الله خطرا

والمهم أيضا متابعة قضايا المستثمرين وزيارات ميدانيه مفاجئه للمناطق الحره والصناعات في المدن الصناعيه وغيرها في الزرقاء والمفرق واربد وعمان والكرك والبلقاء والطفيله والعقبه ومعان وماديا وجرش وعجلون فالاستثمار والصناعه هي المشغل الاول والأكبر والدائم للخريجين وقد أعلن رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير عن تشغيل ستة الاف في اول تسعة أشهر من عام ٢٠٢٤

واقترح أن يكون عام ٢٠٢٦عام التشغيل وحتى تتسابق المؤسسات في التشغيل وخاصة القطاع الخاص مقابل حوافز ضريبيه أكثر من الدوله

واعتقد بانه من المناسب إعادة النظر في الرواتب وضرورة زيادتها زياده مجزيه للعاملين والمتقاعدين ومعاملة المتقاعدين المدنيين الذين تقاعدوا قبل عام ٢٠١٢ لمن تقاعد بعد ٢٠١٢ عام إعادة هيكلة الرواتب فالمتقاعدون المدنيون والعسكريون هم في رأيي كما اقول دائما حزب الدوله الاقوى

للحديث بقيه