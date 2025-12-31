بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

التعليم العالي تعلن النقاط المحتسبة للمنح والقروض الداخلية

دقيقة واحدة ago
التعليم العالي تعلن النقاط المحتسبة للمنح والقروض الداخلية

وطنا اليوم:أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، البيانات والمعلومات للطلبة المتقدمين بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026، إضافة إلى النقاط المحتسبة لكل منهم، وذلك وفقاً لمعايير الاستفادة من المنح والقروض التي يُعلن عنها وتُنفذ من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الدارسين في البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية، حيث يعدّ هذا الإعلان لأغراض تدقيق الطلبة لنقاطهم وبياناتهم ولا يعدّ ترشيحاً للطالب.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطالب الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على هذه البيانات والمعلومات والنقاط المحتسبة، باستخدام الرقم الوطني الخاص به، وكلمة المرور (التي أنشأها عند تقديم الطلب أول مرة)، كما يمكنه الاطلاع على معايير وآليات احتساب النقاط لكل صندوق، وفي حال رغب الطالب بالاعتراض على نقاط أي من المعايير المحتسبة فعليه أن يتقدم بطلب اعتراض إلكتروني، حيث سيبدأ تقديم طلبات الاعتراض إلكترونياً اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 1-1-2026 وحتى الساعة (12) الثانية عشرة مساء يوم السبت الموافق 10-1-2026 على أن يقوم الطالب بتحميل الوثائق المعززة لاعتراضه ضمن طلب الاعتراض الإلكتروني.
وأكدت الوزارة أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط، وأنها لن تستقبل أي طلب اعتراض ورقي، كما لن يتم النظر في أي طلب اعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الاعتراض.
كما يمكن للطلبة وخلال الفترة الرسمية المحددة أعلاه تقديم طلبات الاعتراض الإلكترونية وباستخدام الطلب نفسه وأن يتقدموا أيضاً بطلبات للاستفادة من الحالات الإنسانية شريطة تحميل الوثائق المعززة، علماً بأن الحالات الإنسانية المعتمدة وفقاً لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2024، وتعديلاته هي أربع حالات فقط:

1. تغيير مكان إقامة الطالب أو عائلته لظروف خارجة عن إرادته (الجلوة العشائرية)، وعلى أن يقوم بتحميل كتاب من وزارة الداخلية شريطة ألا يتجاوز تاريخ صدور الكتاب (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

2. وفاة كلا الوالدين، وفي هذه الحالة لا يحتاج الطالب تحميل أي وثيقة.

3. طلاق الطالبة أو وفاة زوجها وعلى الطالبة أن تقوم بتحميل القيد المدني الصادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات مصدقاً حسب الأصول بحيث لا يتجاوز تاريخ صدوره (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

4. أن يكون رب أسرة الطالب من ذوي الإعاقة، وحاصلاً على البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعليه أن يقوم بتحميل صورة عن البطاقة التعريفية، أو صورة عن كتاب رسمي من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويرجى من الطلبة عند الدخول إلى طلب الاعتراض الإلكتروني، وتحديد نوع الاعتراض أو نوع الحالة الإنسانية التأكد من اسم الوثيقة المطلوب تحميلها، والتي ستظهر على الشاشة أمام الطالب، وذلك للاعتراض، أو تحميل أي وثيقة جديدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:12

سماء الأردن تشهد ظواهر فلكية لافتة مع بداية 2026

20:08

رغبات الوطن والمواطن الأردني في ٢٠٢٦

20:04

خطة أمنية ومرورية ليلة رأس السنة

19:30

نداء استغاثة من عراق الكرك: بلدة منكوبة تبحث عن إنصاف

19:29

وفاة طفلين شقيقين غرقاً داخل بركة زراعية في اربد

19:26

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

19:24

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه اعتباراً من صباح يوم غد

19:21

أبرز إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2025

19:17

Orange Foundation & ICON Successfully Conclude the Startup Growth Acceleration Program

19:12

مديرية الأمن العام تستعرض حصيلة الجهد الأمني خلال عام 2025

19:04

محافظ جرش يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدينة الأثرية من السيول

17:53

وزير الإدارة المحلية يحذّر من تشكّل السيول ويوجّه البلديات بالنزول الفوري إلى الميدان

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025