الأردن على موعد مع منخفض قبرصي جديد الخميس

وطنا اليوم:تتأثر المملكة تدريجياً الخميس، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائما جزئيًا يتحول إلى غائم أحياناً، وتهطل بإذن اللّٰه الامطار في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية تمتد في ساعات المساء والليل الى أجزاء من المناطق الوسطى، قد تكون الامطار غزيرة احيانا في ساعات الليل في شمال المملكة ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها الى (60-50)كم/الساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

اما الجمعة، يكون الطقس باردًا وغائما جزئيًا الى غائم احيانا مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر فى الاجزاء الغربية من المملكة ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطول وتميل الاجواء الى الاستقرار التدريجي وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 11 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 9 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 4، وفي مرتفعات الشراة 8 – 2، وفي مناطق البادية 17 – 6، وفي مناطق السهول 12 – 7، وفي الأغوار الشمالية 18 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 11، وفي البحر الميت 21 – 12، وفي خليج العقبة 23 – 13 درجة مئوية