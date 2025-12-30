بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن على موعد مع منخفض قبرصي جديد الخميس

30 ديسمبر 2025
الأردن على موعد مع منخفض قبرصي جديد الخميس

وطنا اليوم:تتأثر المملكة تدريجياً الخميس، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائما جزئيًا يتحول إلى غائم أحياناً، وتهطل بإذن اللّٰه الامطار في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية تمتد في ساعات المساء والليل الى أجزاء من المناطق الوسطى، قد تكون الامطار غزيرة احيانا في ساعات الليل في شمال المملكة ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها الى (60-50)كم/الساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
اما الجمعة، يكون الطقس باردًا وغائما جزئيًا الى غائم احيانا مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر فى الاجزاء الغربية من المملكة ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطول وتميل الاجواء الى الاستقرار التدريجي وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 11 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 9 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 4، وفي مرتفعات الشراة 8 – 2، وفي مناطق البادية 17 – 6، وفي مناطق السهول 12 – 7، وفي الأغوار الشمالية 18 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 11، وفي البحر الميت 21 – 12، وفي خليج العقبة 23 – 13 درجة مئوية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

نداء استغاثة من عراق الكرك: بلدة منكوبة تبحث عن إنصاف

19:29

وفاة طفلين شقيقين غرقاً داخل بركة زراعية في اربد

19:26

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

19:24

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه اعتباراً من صباح يوم غد

19:21

أبرز إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2025

19:17

Orange Foundation & ICON Successfully Conclude the Startup Growth Acceleration Program

19:12

مديرية الأمن العام تستعرض حصيلة الجهد الأمني خلال عام 2025

19:04

محافظ جرش يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدينة الأثرية من السيول

17:53

وزير الإدارة المحلية يحذّر من تشكّل السيول ويوجّه البلديات بالنزول الفوري إلى الميدان

17:05

مدير أشغال الكرك خارج المشهد… غياب المتابعة يثير تساؤلات المواطنين

16:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية

16:30

سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025