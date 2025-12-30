الحيصة يتفقد سدي ابن حماد والكرك يؤكد سلامتهما التشغيلية

وطنا اليوم:تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة اليوم الثلاثاء 30/12/2025 سد ابن حمّاد وسد الكرك، وذلك عقب الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المنطقة ووصول منسوب المياه في السدّين إلى كامل طاقتهما الاستيعابية.

وخلال الجولة، اطّلع الحيصة على أوضاع السدود والمنشآت التابعة لها، وتابع إجراءات التشغيل والصيانة لضمان استدامة العمل بكفاءة عالية، مؤكداً جاهزية السدّين وقدرتهما الفنية على التعامل مع كميات المياه الواردة دون تسجيل أي ملاحظات تؤثر على السلامة الإنشائية.

وأشار إلى أن سلطة وادي الأردن تواصل مراقبة السدود على مدار الساعة من خلال فرق فنية متخصصة لمتابعة منسوب المياه وتطبيق أعلى معايير الأمان المائي، بما يسهم في حماية البنية التحتية وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية لخدمة القطاعين الزراعي والمائي.

وثمّن الحيصة تعاون الاخوة المواطنين وجهود الكوادر العاملة التي تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية، مؤكداً استمرار العمل لضمان جاهزية السدود والتعامل مع أي تطورات مناخية محتملة.