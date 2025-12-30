بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الحيصة يتفقد سدي ابن حماد والكرك يؤكد سلامتهما التشغيلية

30 ديسمبر 2025
الحيصة يتفقد سدي ابن حماد والكرك يؤكد سلامتهما التشغيلية

وطنا اليوم:تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة اليوم الثلاثاء 30/12/2025 سد ابن حمّاد وسد الكرك، وذلك عقب الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المنطقة ووصول منسوب المياه في السدّين إلى كامل طاقتهما الاستيعابية.
وخلال الجولة، اطّلع الحيصة على أوضاع السدود والمنشآت التابعة لها، وتابع إجراءات التشغيل والصيانة لضمان استدامة العمل بكفاءة عالية، مؤكداً جاهزية السدّين وقدرتهما الفنية على التعامل مع كميات المياه الواردة دون تسجيل أي ملاحظات تؤثر على السلامة الإنشائية.
وأشار إلى أن سلطة وادي الأردن تواصل مراقبة السدود على مدار الساعة من خلال فرق فنية متخصصة لمتابعة منسوب المياه وتطبيق أعلى معايير الأمان المائي، بما يسهم في حماية البنية التحتية وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية لخدمة القطاعين الزراعي والمائي.
وثمّن الحيصة تعاون الاخوة المواطنين وجهود الكوادر العاملة التي تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية، مؤكداً استمرار العمل لضمان جاهزية السدود والتعامل مع أي تطورات مناخية محتملة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

نداء استغاثة من عراق الكرك: بلدة منكوبة تبحث عن إنصاف

19:29

وفاة طفلين شقيقين غرقاً داخل بركة زراعية في اربد

19:26

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

19:24

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه اعتباراً من صباح يوم غد

19:21

أبرز إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2025

19:17

Orange Foundation & ICON Successfully Conclude the Startup Growth Acceleration Program

19:12

مديرية الأمن العام تستعرض حصيلة الجهد الأمني خلال عام 2025

19:04

محافظ جرش يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدينة الأثرية من السيول

17:53

وزير الإدارة المحلية يحذّر من تشكّل السيول ويوجّه البلديات بالنزول الفوري إلى الميدان

17:05

مدير أشغال الكرك خارج المشهد… غياب المتابعة يثير تساؤلات المواطنين

16:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية

16:30

سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025