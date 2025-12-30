طقس العرب : ما شهدته المملكة أمطار غزيرة وليست ظواهر جوية خارقة

وطنا اليوم:قال الرئيس التنفيذي لمركز طقس العرب محمد الشاكر إن المملكة تأثرت خلال الـ72 ساعة الماضية بمنخفضين جويين متتاليين، تسببا بهطول كميات كبيرة من الأمطار، تركزت بشكل رئيسي في محافظة الكرك، إضافة إلى مناطق واسعة من الجنوب والوسط، ما أدى إلى امتلاء السدود وتحسن كبير في رصيد المياه والأراضي الزراعية.

وأضاف، أن غزارة الأمطار في الكرك كانت لافتة، وأسهمت في تشكل السيول وجريان الأودية وحدوث انجرافات للتربة، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى الهطولات المطرية العالية خلال فترة زمنية قصيرة، إضافة إلى تشبع التربة بالمياه نتيجة الأمطار السابقة، ما ضاعف من حجم الجريان السطحي.

وبين أن هذه الحالة المطرية تصنف ضمن الأمطار الغزيرة قصيرة المدة، وليست بالضرورة عواصف خارقة أو غير طبيعية، لكنها تصبح خطرة عندما تتكرر فوق مناطق مشبعة بالمياه، مؤكدا أن بعض المحطات سجلت كميات مرتفعة جدا في يوم واحد، وهو ما يفسر دخول المياه إلى بعض المنازل والمنشآت.

وقال إن الأجواء تشهد اليوم الثلاثاء استقرارا نسبيا مع طقس أبرد من المعتاد نهارا، فيما تبقى فرص الأمطار أقل مقارنة بالأيام الماضية، لكنه توقع تأثر المملكة بمنخفض جوي جديد اعتبارا من يوم الخميس، يتميز بطابع مشابه، حيث يترافق مع كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، ما يعيد فرص الهطولات المطرية الغزيرة في بعض الفترات، خاصة في شمال ووسط وجنوب المملكة.

وحذر الشاكر من تكرار تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية، داعيا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومجاري السيول، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، مثمنًا في الوقت ذاته جهود فرق الدفاع المدني التي تعاملت بكفاءة مع الحالات الطارئة وأنقذت العديد من المواطنين.

وأكد الشاكر أن المنخفضات الجوية الحالية سريعة الحركة بطبيعتها، وقد يطرأ تغير على توقيت بدايتها أو نهايتها، إلا أن مدتها تبقى قصيرة نسبيا، مشددا على أهمية متابعة التحديثات الجوية أولا بأول في ظل استمرار التقلبات الجوية خلال الفترة المقبلة.