بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الأمن العام: إحباط تهريب 138 ألف حبّة مخدرة بقضيتين منفصلتين

28 ديسمبر 2025
الأمن العام: إحباط تهريب 138 ألف حبّة مخدرة بقضيتين منفصلتين

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ إدارة مكافحة المخدرات تعاملت مع قضيتين منفصلتين لتهريب المواد المخدرة ضبطت خلال القضية الأولى 118 ألف حبّة مخدرة و 20 ألف حبّة مخدرة في القضية الأخرى .
وفي تفاصيل القضية الأولى، وردت معلومات للإدارة حول وجود كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل المنطقة الحرّة السورية الأردنية حيث جرى تمشيط المنطقة وعثر على إطار مركبة جرى ضبطه وبتفتيشه عثر بداخله على 118 ألف حبّة مخدرة وبوشر التحقيق لتحديد هوية المتورطين لضبطهم
فيما وردت كذلك في القضية الأخرى معلومات تفيد بإخفاء مجهولين كمية من الحبوب المخدرة في منطقة صحراوية شمالية، حيث تحركت فرق التفتيش وبمسح المنطقة المعنية في البلاغ عُثر على ماتور مركبة ملقى في تلك المنطقة وبتفتيشه عُثر على 20 ألف حبّة مخدرة بداخله وما زال التحقيق جارياً في القضية لتحديد المتورطين فيها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:18

النتائج الإيجابية تتكلم.. قراءة مهنية في سياسات البنك المركزي (2-1)

20:38

تأخير دوام مدارس في محافظة الطفيلة ولواء المزار الجنوبي للساعة العاشرة صباحا

20:36

سوريا تكشف عن عملتها الجديدة

20:30

إدارة الأزمات يدعو للحذر والالتزام بتعليمات الأمن خلال الحالة الجوية السائدة

20:09

السير تتعامل مع ارتفاع ‏منسوب المياه وتعطل بعض المركبات في العاصمة

20:05

أمطار غزيرة تتسبب بانهيارات في الكرك

20:03

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي بوفاة والد وزير الإدارة المحلية

20:01

باحثون أردنيون يحققون إنجازا علمي على المستوى الدولي في مجال الصحة العامة

19:54

هيئة الطاقة: مراجعة شاملة لشروط الترخيص وآليات التعاقد مع شركات الغاز المنزلي

19:48

رئيس الديوان الملكي يلتقي رجال اقتصاد وأعمال

19:23

متصرف الأغوار الشمالية: إعادة فتح طريق العدسية الشونة

19:20

بلدية الهاشمية تعلن إغلاق شارع وادي أبو الزيغان

وفيات
وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025الحاج احمد محمود العيسوي “ابو نضال” في ذمة اللهوفيات الجمعة 26-12-2025