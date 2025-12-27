بنك القاهرة عمان
بدء تشغيل المجمع الغربي للحافلات في المفرق غدا الأحد

27 ديسمبر 2025
وطنا اليوم _

أكد رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى، الدكتور محمد الفايز، أن المجمع الغربي الجديد للحافلات سيبدأ العمل اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقال الفايز، في تصريحات صحافية اليوم السبت، إن المجمع الغربي للحافلات سيفتتح غدا بعد استكمال أعمال البنية التحتية اللازمة، والتي شملت تعبيد الموقع، وتنظيم وتحديد مواقف الحافلات، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، لضمان جاهزيته التشغيلية الكاملة.

وبين أن المجمع الغربي يضم الحافلات العمومية العاملة على خط المفرق – القرى الغربية في المحافظة، إضافة إلى حافلات خط “المفرق – جرش”.


